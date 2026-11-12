Motori. Il giovanissimo talento nisseno Cristian Blandino, classe 2011, vince il premio “Del Balzo” al Supercorso

Cristian Balndino ha concluso con ottimi risultati il 23° Supercorso Federale. Il giovane talento nisseno classe 2011, ha onorato i colori della Delegazione ACI Sport Sicilia durante i 4 giorni intensivi presso la Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto”. A Cristian Blandino è stato assegnato il Trofeo Cristiano Del Balzo, premio intitolato alla memoria dello storico direttore della Scuola Federale “Gero”, consegnato al pilota dalla moglie Giovanna Simmons Del Balzo. Blandino è stato il giovane che ha impressionato gli istruttori durante i quattro giorni di attività all’Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” e ha dimostrato il maggior margine di miglioramento.

“Sono orgoglioso di questo premio – ha dichiarato Cristian Blandino – non avevo mai guidato una Formula 4 prima d’ora, ma questo risultato mi fa capire che sono riuscito a dimostrare le mie capacità. Sono cresciuto molto in poco tempo, ho compreso dettagli fondamentali sia nell’approccio mentale che nella tecnica di guida grazie ai consigli degli istruttori. Non so cosa mi aspetta per il futuro, ma spero che questo sia un gran punto di partenza”.

Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa ha fatto visita agli allievi ed ha dichiarato: -“Questo è il luogo dove i talenti vengono scoperti e forgiati. Il Supercorso ha una sua lunga tradizione di piloti italiani”-. Ogni fase del Supercorso si è svolta con il coordinamento del Direttore della Scuola Federale Raffaele Giammaria e la giornata conclusiva è stata anche arricchita dalla presenza del Presidente di ACI Vallelunga Giuseppe Zagami, altra figura di origini siciliane, oltre che di quelle del Presidente di ACI sport SpA Luigi Battistolli e del Direttore Generale Mario Isola.

Immediate anche le congratulazioni e le felicitazioni del Fiduciario ACI Sport Sicilia Sergio Imbrò, che ha evidenziato: -“Il Supercorso è un master per talenti del volante ed il premio consegnato a Cristian, mostra l’alto potenziale riscontrato nel nostro giovane pilota nisseno. Complimenti per la bella gratificazione che attraverso Blandino è arrivata in Sicilia”-.