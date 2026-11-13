Imprese, 16 avvisi per “Open innovation Sicilia”. Tamajo: «Dalla Regione 9,5 milioni per la crescita tecnologica del sistema produttivo»

La Regione Siciliana seleziona startup e aziende che vogliono aderire ai programmi di accelerazione e incubazione. I progetti saranno sostenuti con un finanziamento complessivo di 9,5 milioni della misura “Open innovation Sicilia”, nell’ambito del Pr Fesr 2021-2027. Sono stati pubblicati, infatti, 16 avvisi (“call”) promossi dai poli dell’innovazione, beneficiari di finanziamento dopo il bando attivato dal dipartimento Attività produttive, per stimolare la nascita di imprese ad alto contenuto tecnologico e accompagnare la crescita di quelle già esistenti, in linea con la strategia regionale per la specializzazione intelligente (S3) 21-27.

«La Sicilia – commenta l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – deve essere una terra in cui le idee innovative possano trovare le condizioni per diventare impresa, generare occupazione qualificata e competere sui mercati internazionali. Con Open Innovation Sicilia stiamo costruendo un ecosistema produttivo nel quale ricerca, tecnologia e capitale umano diventano strumenti concreti di sviluppo economico».

L’iniziativa sostiene la nascita e la crescita di startup, micro, piccole e medie imprese attraverso programmi di incubazione e accelerazione, consulenza specialistica, sviluppo di prototipi, trasferimento tecnologico e accesso ai mercati e agli investitori. I sedici poli operano in settori strategici per l’economia siciliana: dall’agroalimentare alle scienze della vita, dall’energia all’economia del mare, dalla sostenibilità ambientale alla valorizzazione del patrimonio turistico e culturale, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alle tecnologie digitali.

«La politica industriale – prosegue Tamajo – non può limitarsi a sostenere ciò che già esiste, ma deve creare le condizioni affinché nascano nuove realtà produttive. Vogliamo superare la distanza tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, trattenere i nostri talenti e attrarre investimenti. La Sicilia ha tutte le potenzialità per essere protagonista delle grandi trasformazioni tecnologiche ed economiche del nostro tempo. Il nostro compito è trasformare queste potenzialità in opportunità reali».

Gli avvisi e le relative modalità di partecipazione sono consultabili sul portale EuroInfoSicilia cliccando su questo link.