Salute

Sommatino. Convocato il Consiglio comunale per il 20 novembre con 11 punti all’ordine del giorno

Redazione 1

Sommatino. Convocato il Consiglio comunale per il 20 novembre con 11 punti all’ordine del giorno

Ven, 13/11/2026 - 23:58

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SOMMATINO. E’ stato convocato nella sala consiliare del palazzo del Vecchio Municipio a Sommatino per il prossimo 20 novembre alle ore 17 il Consiglio comunale. Sono 11 i punti all’ordine del giorno, tra cui:

▪️ Esame delle procedure di decadenza di due consiglieri comunali.

▪️ Elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale.

▪️ Variazioni al bilancio comunale 2026-2028.

▪️ Istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità.

▪️ Contributi alle famiglie per l’accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione.

▪️ Interventi sul servizio randagismo.

▪️ Modifiche al regolamento del bilancio partecipativo.

▪️ Sostituzione di un rappresentante nell’Unione dei Comuni.

I cittadini possono partecipare o collegarsi in diretta streaming dal sito del comune.

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