Sommatino. Convocato il Consiglio comunale per il 20 novembre con 11 punti all’ordine del giorno

SOMMATINO. E’ stato convocato nella sala consiliare del palazzo del Vecchio Municipio a Sommatino per il prossimo 20 novembre alle ore 17 il Consiglio comunale. Sono 11 i punti all’ordine del giorno, tra cui:
▪️ Esame delle procedure di decadenza di due consiglieri comunali.
▪️ Elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale.
▪️ Variazioni al bilancio comunale 2026-2028.
▪️ Istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità.
▪️ Contributi alle famiglie per l’accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione.
▪️ Interventi sul servizio randagismo.
▪️ Modifiche al regolamento del bilancio partecipativo.
▪️ Sostituzione di un rappresentante nell’Unione dei Comuni.
I cittadini possono partecipare o collegarsi in diretta streaming dal sito del comune.