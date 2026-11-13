Missione Biagio Conte, Presidenza della Regione interviene con 50 mila euro per garantire l’assistenza

In attesa che la vicenda trovi una soluzione finanziaria definitiva, la Presidenza della Regione interverrà con un contributo straordinario di 50 mila euro a sostegno della Missione di Biagio Conte a Palermo. L’intervento di Palazzo d’Orleans consentirà di far fronte alle necessità più immediate, assicurando la continuità dell’assistenza alle persone accolte.

«La Missione – dichiara il presidente Renato Schifani – rappresenta un punto di riferimento per centinaia di persone in difficoltà e per tutta la comunità palermitana. Con questo contributo vogliamo garantire che possa continuare a offrire pasti e assistenza a chi ne ha bisogno. In attesa che la vicenda si chiarisca, la Regione fa la propria parte per sostenere un’opera di solidarietà che ogni giorno dà risposte concrete ai più fragili».