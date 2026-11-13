Travolto da un’auto dopo una lite, a Catania un arresto per tentato omicidio

E’ stato arrestato per tentato omicidio un 35enne incensurato, ritenuto responsabile di aver investito volontariamente un uomo di 56 anni ieri sera in via Pietro Novelli, nel quartiere catanese di Barriera. L’automobilista, dopo aver travolto la vittima, ha urtato diverse auto in sosta e tranciato una tubatura del gas, seminando il panico tra le persone per strada e terminando la corsa contro il muro di una palazzina e dandosi poi alla fuga. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, intervenuta inizialmente per la segnalazione di una fuga di gas, l’investimento sarebbe l’epilogo di una violenta lite avvenuta poco prima nel chiosco gestito dal fratello dell’arrestato. Nell’alterco sarebbe rimasto lievemente ferito da un fendente anche il padre del 56enne, un uomo con precedenti penali. Il 56enne, pregiudicato, e’ stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli agenti hanno rintracciato il 35enne e lo hanno condotto in Questura dove l’uomo, assistito dal suo legale, l’avvocato Giorgio Assenza, ha ammesso le proprie responsabilita’ (AGI).