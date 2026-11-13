Santa Caterina. Il consigliere Fiaccato si dimette da capogruppo; nominata la commissione mensa e approvate le variazioni al Bilancio

SANTA CATERINA. S’è riunito il Consiglio Comunale di Santa Caterina Villarmosa. Una seduta nel corso della quale sono stati affrontati diversi temi di interesse per la comunità caterinese, dalla gestione amministrativa dell’Ente ai servizi per i cittadini, fino alle questioni legate alla viabilità e al sostegno del territorio.

In apertura, il Presidente ha comunicato le dimissioni del consigliere Antonino Fiaccato dal ruolo di capogruppo, prendendone formalmente atto, in attesa della nuova nomina. Tra i primi provvedimenti, il Consiglio ha proceduto alla nomina dei componenti della Commissione comunale per il servizio di mensa scolastica, individuati nei consiglieri Lorena Di Gangi e Jacopo Ricciolo. Ampio spazio è stato dedicato alle variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028.

La prima, relativa alla ratifica di una precedente variazione, è stata approvata con 6 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 contrario. La seconda ha riguardato l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio per la gestione del finanziamento ottenuto attraverso il progetto “Crescere nei Piccoli Comuni”, per un importo di 30.332,60 euro, votata all’unanimità.

Nel corso della seduta sono state discusse le due mozioni presentate dal consigliere Antonino Fiaccato. La prima relativa alla proposta di istituzione di un “Bonus Carburante/Mobilità” e la seconda riguardante la richiesta di un intervento urgente da parte di ANAS S.p.A. sul tratto stradale Bivio Chibbò – Portella, importante collegamento tra Santa Caterina Villarmosa e Marianopoli.