Caltanissetta. Case a 1 euro: avviso pubblico per l’iscrizione degli operatori alla piattaforma web; potranno presentare istanza agenti immobiliari, professionisti tecnici, imprese edili e notai

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli operatori interessati a presentare domanda di iscrizione alla piattaforma web “Case a 1 Euro” e, in particolare, agli agenti immobiliari, ai professionisti tecnici, alle imprese edili e ai notai.

L’istanza dovrà essere presentata compilando in tutte le sue parti il modello allegato (ALLEGATO C) e trasmessa all’indirizzo pec direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it o consegnata a mano al protocollo generale dell’Ente di Corso Umberto I. Sarà cura degli uffici, acquisita la domanda, provvedere a ricontattare gli interessati per il proseguo dell’attività.