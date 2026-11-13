Scuola: Valditara, Centrato con 7,3% target europeo dispersione

“Attraverso strumenti cruciali come Agenda Sud e le misure del Decreto Caivano, siamo intervenuti concretamente nei territori piu’ fragili. Il primo e straordinario risultato di questa azione incisiva e’ il crollo della dispersione scolastica: siamo passati dal 14,2% del 2020 al 7,3% (stima INVALSI 2026), centrando con ben 5 anni di anticipo il target europeo del 9% fissato per il 2030”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, in un messaggio la Forum sulle periferie urbane che si tiene a Palermo.

“Con Agenda Sud – prosegue il messaggio – abbiamo investito per la Sicilia 125,1 milioni, per il Piano Estate 75,7 milioni e per il contrasto alla dispersione scolastica 158,2 milioni di euro. Inoltre, abbiamo avviato una vera e propria rivoluzione nei percorsi professionalizzanti e tecnici della Scuola, trasformando il modello 4+2 in uno strumento chiave per lo sviluppo economico dei territori. I numeri confermano l’efficacia di questa direzione: nelle ITS Academy si registrano 41.000 iscritti, a fronte di un target iniziale di 11.000, sostenuti da un finanziamento di 1,5 miliardi. In particolare per gli ITS della Sicilia, sono stati stanziati 95,3 milioni di euro. Questo nuovo assetto consente ai nostri ragazzi di acquisire competenze professionali altamente spendibili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta, valorizzando le eccellenze locali e contrastando direttamente l’emigrazione giovanile”