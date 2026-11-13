Caltanissetta, “Sport Illumina”: il 16 novembre inaugurazione del campo sportivo di via Aldo Moro

Sarà inaugurato lunedì 16 novembre alle 14:30 il campo sportivo di via Aldo Moro a Caltanissetta. Uno spazio multifunzionale che consentirà ai cittadini nisseni di potervi accedere liberamente con l’obiettivo di favorire inclusione, benessere e rigenerazione urbana.

Il playground cittadino è stato finanziato per un importo di 200 mila euro nell’ambito del bando nazionale “Sport Illumina”. Il programma, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e ideato da Sport e Salute S.p.A., mira alla restituzione alla città di uno spazio da dedicare allo sport, alla socialità e alla cultura.

Il nuovo campo non sarà soltanto un’area attrezzata per la pratica sportiva, ma uno spazio moderno, organizzato e gestito, pensato in particolare per i giovani nisseni: un luogo di aggregazione sana, inclusiva e strutturata.

“Riconsegneremo alla città un impianto rimasto per decenni non funzionante e in stato di abbandono – ha commentato l’assessore allo sport Toti Petrantoni – L’ascolto della proposta, avanzata dalla V Commissione Consiliare e che ho immediatamente accolto predisponendo una direttiva che avviasse l’iter burocratico, si è tramutata in un lavoro fondamentale dell’ufficio tecnico sino al raggiungimento di questo bel traguardo. Non si tratta infatti soltanto di una riqualificazione strutturale, ma di un nuovo inizio per un campetto di quartiere che tornerà a vivere, a disposizione della comunità, grazie anche alla collaborazione e alla sinergia con Sport e Salute, che ne accompagnerà la gestione per i prossimi sei anni. Un altro passo concreto per lo sport, per i giovani e per la nostra città”.

“Il lavoro delle Commissioni consiliari è anche questo: intercettare opportunità, proporre iniziative e contribuire concretamente alla crescita del territorio – ha concluso la presidente della V Commissione consiliare Alessandra Longo a nome di tutti i consiglieri -. Ringrazio l’assessore Petrantoni, gli uffici comunali e tutta l’amministrazione per l’attenzione, la disponibilità e la collaborazione manifestata dando seguito a questa segnalazione. Il nostro obiettivo è andare avanti con spirito di collaborazione e attenzione alle opportunità per la nostra comunità”.