Caltanissetta, alloggi popolari: pubblicata la graduatoria provvisoria

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che sull’albo pretorio del Comune di Caltanissetta e dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi popolari relativa al Bando di Concorso Generale n. 4, pubblicato il 14 luglio 2025.

Gli interessati potranno presentare opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Alla scadenza di tale termine gli uffici procederanno con la massima celerità alla redazione della graduatoria definitiva.

L’istanza, in carta semplice, deve essere indirizzata all’ufficio assegnazione alloggi popolari e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune in corso Umberto I, 134.

“Con l’approvazione della graduatoria provvisoria l’Amministrazione comunale di Caltanissetta segna una svolta storica e concreta per rispondere all’emergenza abitativa della nostra comunità – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Ermanno Pasqualino -. Si tratta di un risultato atteso da oltre un decennio: l’ultimo bando generale risaliva infatti al 2013, seguito soltanto da due bandi integrativi nel 2018 e nel 2021.

Era fondamentale aggiornare uno strumento ormai datato per fotografare le reali e attuali fragilità sociali del territorio, garantendo il diritto a un alloggio dignitoso alle famiglie nissene in difficoltà secondo criteri di assoluta trasparenza, legalità ed equità.

Desidero rivolgere un ringraziamento profondo e sentito agli uffici comunali competenti, al dirigente Giuseppe Intilla, alla funzionaria di elevata qualificazione Giuditta Costanzo e a tutto il personale che ha seguito l’intero iter burocratico. Un ringraziamento particolare e sentito va alla dipendente Giuseppina Iraci, per la straordinaria dedizione, la competenza e la cura con cui ha seguito ogni fase di questo complesso procedimento. Ricostruire e aggiornare l’intera platea dei richiedenti a distanza di così tanti anni, esaminando scrupolosamente tutte le istanze pervenute e verificando ogni singolo requisito, ha richiesto mesi di lavoro intenso e altissima professionalità. È grazie a questo impegno quotidiano se oggi restituiamo alla città uno strumento moderno e giusto”.