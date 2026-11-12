Cristian Blandino conquista il Trofeo “Gero” Del Balzo: il talento nisseno premiato a Vallelunga

Un sogno che continua a regalare emozioni e soddisfazioni. Cristian Blandino, appena quindicenne, torna da Vallelunga con un riconoscimento di grande prestigio: il Trofeo “Gero” Del Balzo, assegnato al giovane pilota di Caltanissetta al termine del 23° Supercorso Federale ACI Sport, svoltosi all’Autodromo Piero Taruffi dall’9 al 12 novembre.

Un premio dal significato particolare, intitolato alla memoria di Cristiano “Gero” Del Balzo, storico direttore della Scuola Federale ACI Sport, che viene attribuito al giovane talento capace di distinguersi per il percorso di crescita compiuto durante le attività formative.

E Cristian ha saputo lasciare il segno. Nel corso delle quattro giornate di lavoro, il pilota nisseno ha impressionato gli istruttori, dimostrando capacità di apprendimento, determinazione e soprattutto il maggiore margine di miglioramento tra i partecipanti.

Un risultato che assume ancora più valore considerando il livello della selezione. Blandino era infatti uno dei cinque giovani piloti scelti a livello nazionale per prendere parte a un’esperienza formativa tra le più importanti dell’automobilismo giovanile italiano.

Per quattro giorni Cristian ha avuto l’opportunità di confrontarsi con un ambiente altamente professionale, passando dai simulatori alle monoposto di Formula 4 e affrontando un programma particolarmente impegnativo, studiato per valutare non soltanto le capacità di guida, ma anche la preparazione fisica, mentale e tecnica dei partecipanti.

Le prime giornate sono state dedicate alle valutazioni psicofisiche curate da Athletica Cetilar e alle sessioni al Driving Simulation Center di Vallelunga. Poi è arrivato il momento più atteso: salire nell’abitacolo di una vera monoposto di Formula 4, messa a disposizione dal team PA Racing, e affrontare il circuito romano.

Un’esperienza completamente nuova per il giovane nisseno, cresciuto sportivamente nel mondo del karting, dove ha già conquistato importanti successi nazionali e internazionali.

In pista Cristian ha affrontato prove libere, simulazioni di qualifica e sessioni sulla distanza, lavorando costantemente al fianco degli istruttori della Scuola Federale. Ogni uscita è stata accompagnata dall’analisi dei dati, dai confronti tecnici e dalle indicazioni necessarie per migliorare la guida e la gestione della vettura.

Proprio questa capacità di recepire gli insegnamenti e trasformarli in progressi concreti ha rappresentato l’elemento distintivo del suo percorso, fino all’assegnazione del Trofeo “Gero” Del Balzo.

Un riconoscimento che premia non semplicemente la velocità, ma una qualità fondamentale per un giovane pilota: la capacità di crescere, imparare e migliorarsi.

E per Cristian, che ha iniziato a correre sui kart quando aveva appena sei anni, questo premio rappresenta una nuova, importante conferma del lavoro svolto negli ultimi anni.

Il suo percorso sportivo è già ricco di soddisfazioni. Nel 2024 ha conquistato il titolo italiano nella categoria OK-N Junior, oltre alla WSK Champions Cup e alla WSK Super Master Series. Anche il 2026 lo ha visto protagonista, con il titolo di vicecampione italiano nella categoria OK-N e risultati di rilievo nelle competizioni internazionali.

Ma l’esperienza di Vallelunga aggiunge qualcosa di diverso al suo bagaglio sportivo. Non soltanto un altro trofeo da esporre, ma la consapevolezza di avere saputo affrontare una sfida nuova, confrontandosi con tecnici e professionisti di grande esperienza.

A seguire i giovani piloti durante il Supercorso sono stati, tra gli altri, il direttore della Scuola Federale Raffaele Giammaria e Gian Carlo Minardi, figura storica dell’automobilismo italiano, da sempre impegnato nella valorizzazione dei talenti emergenti.

Insieme a Blandino hanno partecipato Lorenzo D’Amico, Gioele Girardello, Ludovico Mazzola e Filippo Sala, tutti protagonisti di un percorso formativo che rappresenta un’importante opportunità di crescita.

Per Caltanissetta è una bella notizia, di quelle che raccontano il valore dei giovani e la capacità di emergere anche partendo da realtà lontane dai grandi centri dell’automobilismo.

Dietro il sorriso di Cristian e il trofeo conquistato ci sono anni di sacrifici, allenamenti, trasferte, il sostegno della famiglia e soprattutto una passione che continua a crescere insieme ai risultati.

A quindici anni è ancora presto per immaginare quale sarà il suo futuro sportivo. Ma una cosa è certa: il giovane pilota nisseno sta costruendo, passo dopo passo, un percorso serio e ricco di soddisfazioni.

E forse è proprio questo il significato più bello del premio ricevuto a Vallelunga: essere riconosciuto non soltanto per ciò che si è già capaci di fare, ma soprattutto per quanto si è dimostrato di poter ancora migliorare.

Cristian Blandino torna a Caltanissetta con un trofeo prestigioso, un’esperienza straordinaria e una ragione in più per continuare a inseguire i propri sogni.