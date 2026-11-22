MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Un intero anno di studio sul campo tra cure agronomiche e trasformazione in laboratorio. Sabato 21 novembre il debutto ufficiale dell’oro verde degli studenti alla XIII edizione della fiera “SiciLialleva” di Alia. Non è soltanto una semplice esercitazione pratica, ma il coronamento di un intero anno scolastico vissuto tra i filari e i banchi di laboratorio. Presso il frantoio didattico dell’indirizzo Agrario dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Virgilio” di Mussomeli si sono concluse con grande entusiasmo le operazioni di frangitura delle olive, dando vita a un olio extravergine di oliva d’eccellenza interamente curato dagli studenti. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi dell’offerta formativa dell’istituto nisseno. Gli alunni, affiancati dai docenti tecnico-pratici e dagli insegnanti di indirizzo, hanno seguito passo dopo passo ogni singola fase fisiologica e di sviluppo della pianta e del frutto: dalla potatura invernale alla gestione del suolo, dal monitoraggio fitosanitario alla valutazione dell’invaiatura, fino alla raccolta effettuata nel momento ottimale di maturazione. LA FILIERA COMPLETA IN LABORATORIO Una volta raccolte, le olive sono state conferite direttamente al frantoio didattico interno all’istituto. Qui i ragazzi hanno potuto sperimentare dal vivo tutte le fasi della trasformazione olearia: defogliazione, lavaggio, frangitura, gramolatura a temperatura controllata ed estrazione, comprendendo come la tempestività e il rigore tecnico incidano sulle proprietà organolettiche, sull’acidità e sul profilo aromatico del prodotto finale. Seguire l’intera filiera produttiva “dal campo alla bottiglia” ha consentito agli studenti di arricchire in modo concreto il proprio bagaglio culturale e professionale, trasformando le nozioni teoriche apprese in aula in competenze tecniche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. LA VETRINA DI SICILIALLEVA. Il risultato di questo percorso didattico uscirà presto dalle aule scolastiche per confrontarsi con il pubblico e gli operatori del settore. Sabato 21 novembre, infatti, una delegazione dell’istituto porterà l’extravergine del “Virgilio” alla fiera SiciLialleva di Alia, storica mostra mercato dedicata alla biodiversità zootecnica, all’agricoltura e alle tradizioni rurali dell’entroterra siciliano. In questo prestigioso contesto fieristico, gli alunni avranno l’opportunità di raccontare in prima persona il lavoro svolto durante l’anno e di promuovere la qualità delle produzioni locali. FORMARE I PROFESSIONISTI DEL FUTURO L’attività laboratoriale conferma la visione strategica dell’I.I.S. “Virgilio”, guidato dalla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Alessandra Camerota. Sotto la sua direzione, l’istituto punta con decisione su una didattica laboratoriale e professionalizzante, capace di dialogare con le vocazioni produttive dell’area del Vallone. L’obiettivo della scuola è chiaro: formare i professionisti del futuro, offrendo ai giovani strumenti moderni e competenze solide affinché possano investire nel proprio territorio, contrastando lo spopolamento e mantenendo vivo il tessuto sociale ed economico di Mussomeli e di tutti i paesi limitrofi.