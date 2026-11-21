(Adnkronos) – Gli Stati Uniti puntano a organizzare un nuovo ciclo di negoziati di pace tra Ucraina e Russia "prima di Natale", ovvero entro il 25 dicembre e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky ha accettato la proposta americana. Ad affermarlo è lo stesso presidente secondo quanto riferiscono i media ucraini. Secondo il capo dello Stato ucraino, nei prossimi giorni si terranno incontri tecnici. L'obiettivo principale, in questa fase, è definire i contenuti e i risultati attesi dai futuri negoziati. Solo successivamente le parti potranno concordare il luogo e la data di un eventuale incontro trilaterale. Washington ha tuttavia già chiarito la propria intenzione di organizzarlo prima di Natale. Zelensky, riferisce Rbc Ukraine, ha sottolineato di aver accettato la proposta americana. A suo avviso, prima si riuscirà a raggiungere un risultato, meglio sarà. Per quanto riguarda la partecipazione dell'Ucraina al vertice del G20, la Casa Bianca non ha ancora preso una decisione definitiva. Il presidente ucraino ha osservato che il vertice rappresenterebbe effettivamente un'ottima occasione per organizzare un incontro di questo tipo. Zelensky ha inoltre riferito che numerosi leader hanno sollecitato l'amministrazione Trump a invitare ufficialmente l'Ucraina al summit del G20. "Non abbiamo ancora ricevuto un invito, ma se dovesse arrivare, parteciperemo sicuramente. Un incontro trilaterale potrebbe svolgersi a margine del vertice del G20? Sono certo che sia possibile. Abbiamo sentito che alcuni membri del Congresso non vedono di buon occhio l'invito di Trump a Putin. Ma se Trump invitasse anche l'Ucraina, sarebbe tutta un'altra storia, perché un incontro trilaterale avrebbe il sostegno di tutti", ha sottolineato Zelensky. "Putin non ha ottenuto la sua 'Yalta 2'. Da quanto ho capito, recentemente ha commentato così: 'Che cosa c'è di sbagliato in Yalta? Lì furono sancite le vittorie sul nazismo, sul fascismo e così via'. Innanzitutto, effettivamente, questo non è stato un nuovo incontro di Yalta. Putin voleva una vera e propria nuova Yalta? Sì, nel senso di una spartizione del mondo e di una ridefinizione dei confini. La Cina non si è lasciata coinvolgere in questo progetto", ha poi sottolineato il leader di Kiev in post su 'X' tornando sul trilaterale di Shenzhen tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. "Non so che cosa sia successo nei colloqui bilaterali tra Stati Uniti e Russia, ma dell'Ucraina – sottolinea Zelensky – non si è discusso. Non è emerso pubblicamente nulla in proposito. Di conseguenza, il ridisegno dei confini non c'è stato. Sono convinto che questa fosse la strategia di Putin. Se ci fosse stata davvero l'intenzione di riaffermare oggi la vittoria sul fascismo, allora i partecipanti a questo vertice avrebbero dovuto essere gli Stati Uniti, l'Europa e l'Ucraina. E certamente non la Russia". Per Zelensky "questo vertice trilaterale si è rivelato un pessimo risultato per la Russia. Non solo Putin non ha ottenuto ciò che voleva, ma abbiamo anche assistito alla sua reazione. E, purtroppo, questa reazione l'abbiamo vista sulla pelle dell'Ucraina. Quella notte si è verificato un attacco massiccio: 111 missili. Se Putin voleva ricordare ancora una volta al mondo chi è, non ce n'era bisogno: non abbiamo dimenticato che è un terrorista e un assassino". "La questione della Nato è stata sollevata durante la riunione della Coalizione dei Volenterosi a Berlino. Gli Alleati comprendono che la garanzia di sicurezza più chiara per l’Ucraina è l’adesione alla Nato. E il modo più chiaro per rafforzare la Nato è accogliere l’Ucraina nell’Alleanza. Questo è nell’interesse di entrambe le parti: dell’Ucraina e della Nato", ha continuato sul social il presidente ucraino. Per quanto riguarda le garanzie di sicurezza sul modello dell’articolo 5 della Nato, sottolinea Zelensky, "l’articolo 5 riguarda la difesa collettiva. Per l’Ucraina, tuttavia, la questione non è ancora chiara, perché non abbiamo ancora una risposta completa su chi costituirebbe questa collettività, in che modo ci difenderebbe e se sarebbe realmente pronta a respingere l’aggressore. Se dovessimo ottenere qualcosa di 'simile all’articolo 5', sorgerebbero molte domande proprio su questo 'simile'. Le risposte non possono essere soltanto parole: devono essere messe nero su bianco. Dobbiamo garantire all’Ucraina, innanzitutto ai nostri cittadini, e a tutta l’Europa, che le garanzie di sicurezza per il nostro Paese saranno solide non soltanto per questi due anni, durante i quali Donald Trump sarà presidente degli Stati Uniti, ma anche per il periodo successivo". E ancora: "Noi combattiamo per difendere il nostro Paese, e non lo facciamo per soli due anni. Abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza non per due anni, ma per sempre. Anche se Putin e Trump sono amici, come è emerso recentemente, non ci basta l'idea che Putin possa avere paura di fare qualcosa o di lanciare una nuova aggressione soltanto per i prossimi due anni".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)