CALTANISSETTA. Questa sera al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, si è svolto un concerto contro la violenza di genere: “La musica per dire basta alla violenza contro le donne”.

Ad esibirsi la Giovane Orchestra Sicula, Orchestra Sinfonica del Centro Sicilia, diretta dal Maestro Raimondo Capizzi, con la partecipazione straordinaria della direttrice d’orchestra e compositrice Maria Sicari e del soprano Giuliana Consiglio. L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, in collaborazione con la Polizia di Stato.