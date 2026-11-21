La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio dopo la morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia che si è suicidato nella sua casa di campagna in Toscana. Gli inquirenti hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione nei pressi di Magliano per gli accertamenti investigativi. De Gennaro, 78 anni, nei giorni scorsi era stato coinvolto da un’inchiesta della Procura di Caltanissetta: i pm che indagano sulla strage di via D’Amelio lo hanno iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di depistaggio. La Procura aveva chiesto una misura cautelare nei suoi confronti poi respinta dal gip. L’interrogatorio era fissato per il primo dicembre.