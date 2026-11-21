SUTERA- I giovanissimi di oggi, sempre meno conoscono davvero le proprie radici e la storia del proprio territorio. Ed è davvero un peccato, perché paesi come Sutera hanno davvero tantissimo da offrire, fra tradizioni, curiosità e aneddoti storici tutti da scoprire. E’ anche alle nuove generazioni che l’associazione suterese G.O.D. (Gruppo Onuri e Dignità) si è rivolta negli ultimi due anni con il proprio progetto “Sutera Svelata”, con cui ha trovato la formula perfetta per raccontare senza annoiare. Reels dalla durata di circa 90/120 secondi, pubblicati sulle piattaforme social più utilizzate (Facebook, Instagram e TikTok), grazie ai quali è possibile scoprire tantissime curiosità su Sutera. Il progetto ha già raggiunto decine di migliaia di persone in tutto il mondo, suteresi e non, ed adesso… si prepara ad arrivare tra i banchi di scuola. Esatto! Lunedì 30 novembre 2026 la God e Sutera Svelata faranno tappa nelle scuole di Sutera e Campofranco. Quest’ultima iniziativa è nata dal desiderio di divulgare ancora di più il progetto, soprattutto fra le nuove generazioni. La scuola, un luogo in cui la conoscenza può trasformarsi in curiosità, consapevolezza e senso di appartenenza è il luogo perfetto in cui riscoprire la propria terra. Il calendario degli incontri prevede una prima tappa a Campofranco, dalle ore 9:00 alle 10:00, rivolta agli alunni della classe 1ª A, e successivamente a Sutera, dalle ore 11:00 alle 12:00, presso la scuola secondaria di primo grado. Un appuntamento da non perdere per gli studenti, ed una grandissima soddisfazione per il team di Sutera Svelata, che continua a raggiungere un pubblico sempre più vasto. E soprattutto… continua a portare Sutera nel mondo!