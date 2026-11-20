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Un missile russo Kh-101 è caduto a poca distanza dall'esercitazione militare della Coalizione dei Volenterosi in territorio polacco, schiantandosi a circa 100 chilometri dai soldati, impegnati nell'addestramento per un eventuale dispiegamento post-bellico in Ucraina. Secondo quanto riferito dal Telegraph, il vettore è precipitato senza provocare danni in un campo di Nowy Lipowiec, nella regione di Lublino, dove sono caduti anche un altro missile non identificato e un drone. La violazione dello spazio aereo polacco ha scatenato un'immediata reazione diplomatica e militare da parte degli alleati occidentali, che hanno risposto facendo decollare i jet della Nato. Dopo un colloquio con il premier polacco Donald Tusk sulle "gravi violazioni dello spazio aereo polacco avvenute nella notte", il segretario generale della Nato Mark Rutte ha condannato l'accaduto via social: "Questo incidente è chiaramente pericoloso, una conseguenza della guerra in corso della Russia contro l'Ucraina. Condanno gli attacchi della Russia così come la sua guerra in corso". Rutte ha poi ribadito: "Siamo solidali con la Polonia e continueremo a rafforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa. Continuiamo a rimanere uniti come alleati e continueremo a sostenere l'Ucraina". In conferenza stampa, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha espresso solidarietà a Varsavia attaccando Mosca: "La Russia, invece di mostrare disponibilità a impegnarsi in colloqui di pace, continua a diffondere le proprie minacce e a concretizzare questi attacchi contro Stati membri dell'Ue. Questo è molto pericoloso e la Russia sta andando nella direzione sbagliata". Costa ha quindi aggiunto: "Dobbiamo continuare a rafforzare la nostra unità per portare la Russia al tavolo dei negoziati di pace, per spingere la Russia a fermare questa guerra in Ucraina, a smettere di uccidere persone in Ucraina e oltre, e a fermare questi attacchi. Ciò di cui abbiamo bisogno è costruire la pace e non continuare questa guerra". Sulla stessa linea la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha condannato "fermamente" lo sconfinamento affermando: "Siamo pienamente solidali con il popolo polacco e continueremo a rafforzare la nostra prontezza difensiva". Infine, in una nota su X, il ministero degli Esteri tedesco ha definito l'episodio "l'ennesimo esempio delle continue provocazioni della Russia", sottolineando che Vladimir Putin "anziché mostrare una disponibilità al negoziato continua a cercare lo scontro" e ribadendo che Berlino è "fermamente al fianco della Polonia, nostro Paese vicino e alleato nella Nato".

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