CALTANISSETTA. La Consulta comunale femminile è lieta di partecipare allo spettacolo portato in scena dall’Accademia dei Guitti “Non è ancora primavera. Vita, sogni e rinunce di Santina Cannella. Un femminicidio nisseno”, in programma il 25 novembre 2026 alle ore 21:00 al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una parte dell’incasso sarà devoluta al Centro Antiviolenza Galatea, a sostegno del suo impegno e del lavoro quotidiano di supporto alle donne del nostro territorio. La vicenda è quella di una ragazza di quindici anni. L’8 marzo 1954, a Caltanissetta, Santina Cannella fu uccisa da un uomo che non accettò il suo rifiuto. Voleva studiare e scegliere liberamente il proprio futuro. A settantadue anni di distanza, il teatro ne restituisce la storia alla comunità.

“Portare alla luce queste storie è un dovere civile”, dichiara la portavoce della Consulta comunale femminile Liliana Brucato. “La violenza sulle donne ha attraversato e permea tutt’oggi anche il nostro territorio, ma troppo spesso le vittime sono rimaste ai margini del racconto pubblico. Raccontare la storia di Santina significa restituirle dignità e ricordare che il femminicidio, atto ultimo ed estremo della spirale di violenza, nasce dalla negazione di identità, libertà e autonomia delle donne, oggi come settantadue anni fa.

Ringraziamo l’Accademia dei Guitti per aver scelto di raccontare una vicenda sconosciuta per alcuni e quasi dimenticata per altri, auspicando che si trasformi in un momento di coscienza collettiva.” In questa occasione la Consulta comunale femminile annuncia un nuovo appuntamento, “Donne che hanno tracciato la strada”, che si terrà il 9 dicembre alle ore 17:00 nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada.

L’incontro sarà dedicato a diverse personalità nissene e non, che con il loro impegno civile, politico e sociale hanno segnato un cammino per le generazioni successive, tra cui Santina Cannella. “Il 25 novembre ricordiamo una ragazza a cui è stato negato il futuro”, conclude la portavoce. “Il 9 dicembre racconteremo donne che il futuro lo hanno costruito, anche per noi, anche con il loro martirio, come nel caso di Santina Cannella. Sono due momenti dello stesso percorso di memoria, e invitiamo la cittadinanza a partecipare a entrambi.”