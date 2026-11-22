SOMMATINO. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Sommatino sono stati affrontati importanti temi riguardanti la vita amministrativa del nostro Comune, in un momento particolarmente delicato per la comunità e per il futuro dell’Ente. Lo ha reso noto il Gruppo Consiliare Impegno in Comune. In una nota è stato rilevato: “Durante i lavori consiliari si è appreso delle dimissioni della consigliera comunale Mariangela Castellano, intervenute a seguito del difficile clima politico e istituzionale determinatosi dopo l’inchiesta giudiziaria che, nel mese di giugno, ha interessato il nostro Comune. Una vicenda che ha inevitabilmente segnato la vita amministrativa e politica del paese e che continua a richiedere grande attenzione, equilibrio e senso di responsabilità.

Tra i punti più rilevanti all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale ha proceduto all’approvazione delle variazioni di bilancio, nonostante alcune perplessità emerse nel corso del dibattito. Si è trattato di provvedimenti necessari per garantire le risorse destinate al pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali, alla gestione del fenomeno del randagismo e alla realizzazione di opere pubbliche.

Pur nel rispetto delle diverse valutazioni espresse, è prevalsa la volontà condivisa di assicurare la continuità amministrativa, il regolare funzionamento dell’Ente e la tutela degli interessi della collettività.

Particolarmente significativa è stata la comunicazione del Commissario, che ha informato l’aula della partecipazione a due importanti bandi di finanziamento, riguardanti rispettivamente l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica e la climatizzazione degli ambienti scolastici. Due opportunità di grande interesse per il nostro territorio, che potrebbero contribuire a migliorare la qualità dei servizi, l’efficienza energetica e il benessere degli studenti e dell’intera comunità.

Nel corso della seduta si è inoltre proceduto alla nomina del consigliere Grasso quale Vicepresidente del Consiglio Comunale e del consigliere Salvatore Sammartino quale componente del FUA, completando così ulteriori passaggi necessari all’organizzazione e al funzionamento degli organismi istituzionali. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Un tema che riteniamo debba occupare un posto centrale nell’azione delle istituzioni, perché una comunità cresce davvero quando nessuno viene lasciato indietro e quando l’attenzione verso le persone più fragili si traduce in interventi concreti, capaci di migliorare la qualità della vita e garantire pari opportunità.

Al di là delle differenti sensibilità e appartenenze politiche, ciò che è emerso con maggiore evidenza è stato il clima di coesione, collaborazione e responsabilità dimostrato dall’intero Consiglio Comunale. In una fase storica così complessa per Sommatino, il confronto democratico non deve trasformarsi in contrapposizione sterile, ma rappresentare uno strumento concreto per affrontare le criticità e individuare soluzioni nell’interesse esclusivo dei cittadini.

Come gruppo consiliare, crediamo che la nostra comunità abbia bisogno di istituzioni presenti, di scelte responsabili e di una politica capace di mettere il bene comune al di sopra delle divisioni. Questo non significa rinunciare al proprio ruolo, alle proprie idee o al dovere di vigilare sull’operato amministrativo, ma esercitare tali responsabilità con serietà, equilibrio e spirito costruttivo. La seduta consiliare ha dimostrato che, pur nel rispetto dei diversi ruoli e delle legittime posizioni politiche, è possibile lavorare insieme per garantire stabilità e continuità all’azione amministrativa. Sommatino merita serietà, trasparenza e collaborazione. Ed è proprio da questi valori che vogliamo continuare a lavorare, contribuendo a ricostruire un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni e a creare le condizioni per il futuro della nostra comunità”.