SAN CATALDO. Oltre tre anni di attese, ripetute segnalazioni e rassicurazioni rimaste senza un intervento risolutivo. È questa l’amara realtà con cui continuano a confrontarsi i residenti di Via Vallelunga, traversa di Via Stazione, costretti quotidianamente a percorrere una strada pubblica il cui manto stradale presenta condizioni di gravissimo degrado. Il gruppo consiliare RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ, attraverso il proprio Capogruppo Giampiero Modaffari, torna a denunciare con determinazione una situazione che non può più essere tollerata, presentando una nuova e circostanziata interrogazione consiliare, corredata da un’ampia documentazione fotografica aggiornata al 20 novembre 2026.

“Non si tratta di una denuncia dell’ultima ora – è stato spiegato nell’interrogazione – Già il 5 agosto 2023 il nostro gruppo consiliare aveva formalmente segnalato le condizioni di pericolo della strada, chiedendo interventi urgenti per tutelare l’incolumità dei cittadini. Nella risposta ufficiale del 25 settembre 2023, il Sindaco Gioacchino Comparato riconosceva la necessità di un importante intervento di messa in sicurezza, comunicando che Via Vallelunga era stata inserita tra le iniziative da intraprendere.

Da allora – è stato rimarcato – sono trascorsi oltre tre anni. Le rassicurazioni sono rimaste sulla carta, mentre le buche sono diventate vere e proprie voragini, con profondità segnalate anche dell’ordine di 40 centimetri. È inaccettabile – dichiara il Capogruppo Giampiero Modaffari – che un’Amministrazione comunale, dopo avere riconosciuto ufficialmente una situazione di pericolo, lasci trascorrere oltre tre anni senza garantire una soluzione concreta. I residenti non chiedono privilegi, ma semplicemente di poter raggiungere le proprie abitazioni in condizioni di sicurezza. Pagano regolarmente i tributi comunali e meritano lo stesso rispetto e la stessa attenzione riservati a tutti gli altri cittadini».

Particolarmente preoccupante è anche il possibile ostacolo al transito dei mezzi di emergenza. Cosa accadrebbe se un’ambulanza dovesse raggiungere urgentemente un’abitazione di Via Vallelunga? È una domanda alla quale l’Amministrazione non può sottrarsi. RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ contesta inoltre le priorità politiche dell’Amministrazione, che ha scelto di ricorrere a un mutuo di circa 600.000 euro per interventi sul campo sportivo comunale, mentre tutta la viabilità urbana ed extraurbana così come la via Vallelunga continua ad attendere persino una manutenzione provvisoria efficace.

«Non contestiamo la necessità di investire negli impianti sportivi – prosegue Modaffari – ma chiediamo quale criterio di priorità venga adottato quando si trovano risorse per determinate opere e, contemporaneamente, si lasciano intere famiglie a convivere per anni con situazioni di evidente pericolo. La sicurezza dei cittadini non può essere considerata una questione secondaria».

Con la nuova interrogazione, il gruppo consiliare ha posto il Sindaco e l’Assessore competente di fronte a richieste puntuali: documentare gli eventuali interventi effettuati dal settembre 2023, indicare gli atti amministrativi adottati, le risorse disponibili, le verifiche tecniche eseguite e, soprattutto, assumere un impegno formale con date certe per l’immediata messa in sicurezza e il successivo ripristino definitivo della strada. Il gruppo ha inoltre sollecitato interventi provvisori urgenti, anche attraverso riparazioni localizzate con materiali tecnicamente idonei, previa valutazione degli uffici comunali, senza attendere necessariamente il rifacimento integrale della pavimentazione.

«Ai residenti di Via Vallelunga vogliamo rivolgere un messaggio chiaro: le vostre segnalazioni non sono cadute nel vuoto. RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ ha raccolto le vostre preoccupazioni, ha documentato le condizioni della strada e ha nuovamente investito formalmente della questione il Sindaco e il Consiglio comunale. Continueremo a esercitare con determinazione la nostra funzione di controllo e di impulso fino a ottenere risposte concrete e verificabili».

Adesso spetta all’Amministrazione comunale assumersi le proprie responsabilità politiche e amministrative. Non saranno più sufficienti espressioni come «strada attenzionata», «intervento programmato» o generiche rassicurazioni prive di scadenze. Occorrono atti, risorse, interventi e date certe. «Dopo oltre tre anni – conclude Modaffari – il Sindaco deve spiegare ai residenti cosa sia stato concretamente realizzato e quando intenda finalmente restituire loro una strada sicura e percorribile. Se non è stato fatto nulla, abbia almeno la chiarezza di dichiararlo. Non permetteremo che il silenzio e l’inerzia amministrativa diventino la risposta ordinaria ai legittimi bisogni dei nostri concittadini». RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ continuerà a vigilare, senza arretrare di un passo. Perché a San Cataldo non devono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B”.