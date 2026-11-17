(Adnkronos) – Donald Trump parla a raffica e Narendra Modi si arrabbia. Il presidente degli Stati Uniti sbarca a Manila, nelle Filippine, per partecipare al vertice Quad con i leader di Australia, Giappone e India. Trump si mette in posa per la foto di rito con la premier giapponese Sanae Takaichi, il primo ministro indiano Modi e quello australiano Anthony Albanese. Quindi, via alle domande. E i giornalisti si rivolgono solo al presidente degli Stati Uniti. Si parla di Nvidia, Russia, Ucraina. Quindi si passa ai problemi di Microsoft, alla diffusione di documenti bancari, a Taiwan. Trump risponde mentre gli altri leader rimangono immobili ad ascoltare come semplici spettatori. Dopo l'ennesima domanda indirizzata al presidente degli Stati Uniti, Modi sbotta. Il premier indiano si guarda intorno perplesso e irritato, con gesti e sguardi eloquenti: "Noi che ci stiamo a fare?", sembra chiedere il primo ministro indiano.

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