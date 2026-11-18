(Adnkronos) – "Dal nostro rapporto emerge un quadro positivo". "Parliamo di due domini, spazio e mare, che producono ricadute economiche di grande rilievo. Considerati singolarmente, la cantieristica e la nautica generano 10,3 miliardi di valore aggiunto, mentre l'aerospazio ne produce 4,5, per un totale di 14,8 miliardi. Le interconnessioni tra questi due mondi hanno però una capacità moltiplicativa molto significativa e portano il valore aggiunto complessivo a 46,3 miliardi, con un peso pari al 2,4% dell'economia italiana”. Lo ha detto Antonello Testa, presidente di Informare e coordinatore di OsserMare, al 4° Forum Space&Blue, dal titolo 'Valore e nuovi scenari per l'Italia', svoltosi a Roma presso il Mimit, durante il quale è stato presentato il primo Rapporto nazionale Space&Blue. "Parliamo di un sistema che contribuisce in modo importante al Pil, coinvolge 168mila occupati e 35.900 imprese – aggiunge – Le interconnessioni creano ricchezza, ma soprattutto nuove opportunità. Con il primo Rapporto nazionale Space&Blue e l'avvio dell'Osservatorio nazionale vogliamo monitorare l'evoluzione di questi collegamenti, misurarne il peso economico e comprendere dove si generano nuove occasioni di sviluppo. OsserMare, nato oltre vent'anni fa, è oggi un punto di riferimento per istituzioni, imprese e cittadini, in Italia e in Europa. Il nostro obiettivo è continuare a mettere a disposizione conoscenze utili per accompagnare la crescita di questi settori”.

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