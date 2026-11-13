Terza Categoria. La capolista Vallelunga vuol provare la fuga con la Don Bosco Mussomeli; c’è il derby del Vallone tra Bompensiere Family e Montedoro

Nel campionato di Terza Categoria l’anticipo del sabato propone la sfida tra l’Atletico San Cataldo e la Caterinese Under 21 (ore 14,30). Si tratta di un match che, almeno sulla carta, sembra pendere, come pronostico, dalla parte dei padroni di casa che, per altro, hanno fin qui vinto entrambe le gare disputate in questo campionato. La Caterinese, tuttavia, punta ad uscire imbattuta dallo stadio “Antonio Alaimo” di Serradifalco nel quale sarà disputato il match. Arbitrerà il confronto Vittorio Maria Gallina di Caltanissetta.

Nella giornata di domenica 15 novembre, si giocheranno invece le altre gare della 4^ giornata. Tra queste, spicca il match tra la capolista Vallelunga e la Don Bosco Mussomeli (ore 15). Un classico derby del Vallone tra due squadre che vogliono dimostrare di poter arrivare fino in fondo da protagoniste. Il Vallelunga guida la classifica a punteggio pieno e intende riconfermarsi davanti alla sua tifoseria. La Don Bosco Mussomeli, tuttavia, non intende certo farsi mettere sotto e cercherà in tutti i modi di rendere la vita difficile ai padroni di casa vallelunghesi. Arbitra l’incontro Luigi Canicattì di Agrigento.

Interessanti anche i confronti tra Bompensiere Family e Montedoro (ore 14,30) per un altro derby del Vallone molto sentito che sarà arbitrato da Giuseppe Andrea Giordano di Caltanissetta. Sempre domenica, ma alle 10 la Polisportiva La Riesina affronterà la Buterese. Per i riesini un match da vincere, anche se la squadra ospite, ancora a secco di successi, proverà a fare lo sgambetto ai padroni di casa per cercare di conquistare la prima vittoria in questo campionato. Il match di Riesi sarà diretto da Karol Minglino di Caltanissetta. Completerà il quadro Atletico Mussomeli – Altariva Riesi (ore 15) con i padroni di casa che intendono portare avanti la stagione da protagonisti contro un’Altariva che tuttavia vuole conquistare i primi punti stagionali.

Questa la classifica: Vallelunga 9, Bompensiere, La Riesina, Atletico Mussomeli e Atletico San Cataldo 6, Montedoro, Acquaviva, Don Bosco Mussomeli 3, Caterinese 2023, Altariva Riesi e Buterese 0.