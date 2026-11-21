(Adnkronos) – Una scossa di terremoto magnitudo 4.3 è stata registrata oggi, sabato 21 novembre, in Calabria, nella zona di Vibo Valentia, alle 22.58. A segnalarlo l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). L'epicentro è stato individuato a 4 km a est di Capistrano, piccolo comune del Vibonese, profondità stimata 38 km.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)