Stop a tutti gli aerei negli Usa, voli bloccati per motivi di sicurezza

(Adnkronos) – Stop a tutti i voli negli Stati Uniti. La Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità federale statunitense per l'aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli nel paese fino a nuovo avviso, a causa di "circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza". Lo ha annunciato la stessa Faa in una nota, precisando che "il blocco del traffico aereo dovrà rimanere in vigore fino a nuova comunicazione" e che "i voli internazionali saranno gestiti caso per caso". La FAA ha reso noto che la decisione è legata a una "interruzione temporanea delle telecomunicazioni". Lo stop è stato disposto "per estrema precauzione", i voli internazionali “saranno gestiti caso per caso”. Le cause della decisione – riporta la Cnn – non sono ancora chiare nel dettaglio, ma il provvedimento arriva dopo che in alcune zone del Paese erano state segnalate interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni aeronautiche. Secondo la Cnn, non si tratterebbe di un cyberattacco.

"La Federal Aviation Administration (Faa) ha emesso uno stop al decollo a livello nazionale per tutti gli aeroporti degli Stati Uniti in seguito a un problema di comunicazione che ha colpito tutti i Centri di Controllo del Traffico Aereo delle Vie Aeree. I tecnici della FAA stanno indagando sul problema. Forniremo aggiornamenti immediati non appena li avremo", le parole del segretario Usa ai Trasporti, Sean Duffy.

Per Markwayne Mullin, segretario alla Sicurezza interna, la situazione non è collegata ai problemi che hanno condizionato Microsoft nelle ultime 24 ore: "Non vedo un motivo per collegare le due cose. Sono questioni separate".

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