(Adnkronos) – Cinque bambini sono morti e un altro è rimasto ferito nell'esplosione di una mina nell'insediamento rurale di Um Khuzaym, nella provincia siriana di Idlib, ha reso noto la televisione pubblica siriana. Dalla caduta di Assad nel dicembre del 2024 allo scorso settembre, la missione in Siria dell'Un Mine Action Service ha registrato 1.337 incidenti associati all'esplosione di mine in cui sono rimaste uccise 2.375 persone, fra cui più di 850 bambini.

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