Seconda Categoria. Il Terranova Gela vuol stupire nell’anticipo del sabato; il Delia cerca conferme in chiave alta classifica, la Caterinese vuole la prima vittoria in campionato

Nel campionato di Seconda Categoria, girone B, trasferta insidiosa per il Delia che, nell’ambito della sesta giornata, affronta fuori casa il Città di Campofelice di Roccella (ore 14,30). Nelle prime 5 gare di campionato, i deliani hanno finora raccolto 9 punti e sono attualmente terzi in classifica. Un bilancio nel suo complesso positivo, anche se il Delia punta a migliorare il proprio rendimento in campionato proprio per attestarsi nelle zone alte della classifica. Arbitrerà Città di Campofelice – Delia Valerio Gambacurta di Enna.

Nella seconda sfida di questo girone, invece, la Caterinese 2023 se la vedrà in casa contro la Saraceno San Giovanni Bosco in un match nel quale la squadra di casa dovrà cercare in ogni modo di conquistare la sua prima vittoria stagionale. Si tratta di un appuntamento che, fin qui, Mammolito e compagni hanno fallito, ma che ora intendono centrare per risalire in classifica abbandonando l’ultimo posto. La Caterinese, infatti, è ultima con 1 punto in 5 gare con 1 pareggio e 4 sconfitte. Ecco perché l’appuntamento di domenica è di quelli da non fallire. Arbitrerà Caterinese – Saraceno Simone Sciara di Palermo. Nel girone G, invece, il Terranova Gela anticipa il sabato il proprio impegno in campionato.

La squadra di Paolo Comandatore affronta in casa l’Atletico Dream Soccer, quarta forza del campionato e squadra che in classifica ha 3 punti in più rispetto ai gelesi. Insomma, non proprio un confronto facile, quello che attende la squadra gelese che, tuttavia, intende sfruttare il fattore casalingo per cercare di incamerare ulteriori punti arricchendo una classifica che è già importante dal momento che il Terranova al momento è 5° in classifica. Arbitrerà il match Santi Rausa della sezione Aia di Enna.