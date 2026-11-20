ROMA (ITALPRESS) – Oltre un milione di persone, secondo le stime della Cgil, ha partecipato oggi alle oltre cento manifestazioni organizzate in tutta Italia in occasione dello sciopero generale proclamato dalla più grande confederazione sindacale italiana.

Lavoratrici e lavoratori del settore pubblico e privato hanno scioperato per l’intera giornata sotto lo slogan “Il futuro è adesso”, chiedendo al Governo di cambiare la legge di bilancio per il 2027. In molte città, studentesse e studenti hanno manifestato insieme ai lavoratori, portando al centro della mobilitazione una stessa richiesta: salari che tengano il passo con il costo della vita, meno precarietà e maggiori investimenti in sanità, istruzione e servizi pubblici.

A Roma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha guidato il corteo fino ai Fori Imperiali e ha chiuso la manifestazione con il comizio conclusivo.

Il segretario generale ha chiesto al Governo e al Parlamento di modificare le priorità della legge di bilancio, sottolineando come la perdita di potere d’acquisto sia uno dei principali motivi della protesta. La Cgil chiede aumenti salariali attraverso il rinnovo dei contratti, maggiori risorse per i contratti del settore pubblico, la piena rivalutazione delle pensioni e un sistema fiscale più progressivo.

Al centro della mobilitazione anche il lavoro precario e le differenze di trattamento tra persone che lavorano fianco a fianco, ma con contratti e tutele differenti. Per la Cgil ridurre la precarietà significa anche aumentare sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, rafforzando controlli e responsabilità lungo le catene di appalto e subappalto.

La richiesta di un futuro meno precario unisce lavoratori e studenti. Per le nuove generazioni, il diritto allo studio e l’accesso a un lavoro stabile sono due condizioni essenziali per costruire la propria autonomia. Il costo degli affitti, dei trasporti e dei materiali didattici può però limitare la possibilità di proseguire gli studi. Da qui la richiesta di maggiori investimenti in un’istruzione pubblica accessibile e di qualità, perchè le opportunità non dipendano dalle condizioni economiche delle famiglie.

La mobilitazione proseguirà il 5 dicembre a Roma, dove la Cgil sarà al fianco di medici, infermieri e delle altre professioni sanitarie per la difesa del Servizio sanitario nazionale. Dal palco Landini ha annunciato poi per il 12 dicembre a Cosenza una manifestazione sullo sviluppo del Paese a partire dal Mezzogiorno, insieme agli studenti. Ha inoltre annunciato un presidio democratico davanti al Parlamento se la legge di bilancio resterà senza modifiche entro la fine di dicembre.

– foto Ipa Agency –

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