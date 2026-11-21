Francesco Schettino, oggi 65enne, ha ottenuto il primo permesso dopo nove anni di detenzione. L’ex comandante della Costa Concordia sta scontando una condanna a 16 anni per il naufragio della nave, rimasto tra i più gravi disastri della navigazione recente in Italia.

Il naufragio al Giglio

La tragedia si consumò nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, quando la Costa Concordia urtò gli scogli davanti all’Isola del Giglio. L’impatto provocò una falla nello scafo e fece inclinare l’imbarcazione, dando avvio alle operazioni di emergenza e al successivo naufragio.

Nel disastro morirono 32 persone. A bordo si trovavano passeggeri e membri dell’equipaggio, impegnati nelle procedure di evacuazione mentre la nave perdeva stabilità. L’incidente richiese il trasferimento a terra delle persone presenti sull’imbarcazione e segnò profondamente la comunità dell’isola e l’opinione pubblica.

Le contestazioni alla gestione dell’emergenza

La gestione della situazione da parte del comandante finì subito sotto accusa. Tra gli elementi più controversi furono indicati il ritardo nella comunicazione dell’allarme generale e, soprattutto, l’abbandono della nave quando numerosi passeggeri e componenti dell’equipaggio non erano ancora stati messi in salvo.

Il procedimento giudiziario si concluse con la condanna di Schettino a 16 anni di reclusione. Il permesso rappresenta il primo periodo autorizzato fuori dal carcere dopo nove anni, mentre il suo nome continua a essere legato alla vicenda della Costa Concordia e alle responsabilità attribuite nella gestione del naufragio.