«San Cataldo crocevia di zolfo e sale: una storia di casa nostra»: incontro di successo con Angelo La Rosa alle radici della civiltà mineraria

SAN CATALDO. Un viaggio nelle radici di San Cataldo, tra archeologia industriale, memoria del lavoro e tutela dell’ambiente. È stato questo il significato dell’incontro culturale «San Cataldo crocevia di zolfo e sale: una storia di casa nostra», svoltosi giovedì 12 novembre nell’ambito del programma annuale dell’Associazione Agricoltori e Zolfatai di San Cataldo. A guidare il pubblico in questo percorso di conoscenza è stato il geologo Angelo La Rosa, che, attraverso documenti, testimonianze e approfondimenti, ha portato alla luce non soltanto una stagione significativa della storia produttiva del territorio, ma anche le problematiche ambientali e le questioni di responsabilità civile legate al destino delle aree minerarie dismesse.

Il tema della serata ha offerto così l’occasione per riflettere su una pagina importante della storia locale: quella di una terra che, attraverso lo zolfo e il sale, ha costruito parte della propria identità economica e sociale. Dietro le attività estrattive ci sono infatti generazioni di lavoratori, sacrifici, speranze, trasformazioni e vicende umane che non possono essere consegnate all’oblio. La storia delle miniere non è soltanto storia industriale: è storia di uomini e donne, di comunità che hanno vissuto profondamente il rapporto con il proprio territorio e che ancora oggi ne portano i segni. L’iniziativa si inserisce nel programma culturale 2026-2027 dell’Associazione Agricoltori e Zolfatai, intitolato «Il tempo, la memoria, la cultura: una stagione di incontri per conoscere, ricordare e condividere».

Un progetto che intende promuovere la conoscenza della storia cittadina e delle sue peculiarità, valorizzando il patrimonio di esperienze, saperi e testimonianze che appartengono alla memoria collettiva. Riscoprire la storia delle miniere significa, dunque, non soltanto rendere omaggio a quanti vi hanno lavorato, ma anche interrogarsi sulle responsabilità del presente e sul futuro del territorio.

Perché la memoria non deve essere soltanto ricordo: deve diventare conoscenza, consapevolezza e capacità di custodire ciò che appartiene a tutti. Ed è proprio in questa prospettiva che si colloca il percorso dell’Associazione: fare della cultura un’occasione di crescita, partecipazione e identità condivisa. Come ricorda il pensiero che accompagna il programma associativo: «Una comunità che non conosce i propri talenti o non li sa valorizzare è sterile e priva di ogni contenuto sociale». Una convinzione che dà senso a ogni incontro e che invita San Cataldo a riscoprire, conoscere e valorizzare la propria storia.