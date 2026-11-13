San Cataldo. Alla Società Cesare Battisti festeggiato San Martino con le tradizionali muffolette

Grande festa alla Società Cesare Battisti di San Cataldo diretta dal Geom. Aldo Saetta, per festeggiare San Martino. Una bellissima serata conviviale con muffollette pizze e vino novello, tanta musica e balli di gruppo. La serata è stata allietata dal gruppo Ballo Carmen Dance diretto dalla Maestra Carmela Giambra e dal DJ Francesco Bellanca.

Nel corso della serata sono stati sorteggiati dei premi. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione ringraziano I Soci per la numerosa partecipazione. Il Presidente inoltre ringrazia per la collaborazione all’ organizzazione e alla riuscita della festa, il Segretario Angelo Ilardo, i Consiglieri: Francesco Bellanca, Riggi Rita, Sciortino Vincenzo, Urso Giuseppe ed inoltre Angela Cali, Lina Viviano, Calogero Pirrera, Carmela Giambra e Sara Livrizzi.