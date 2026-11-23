BERGAMO (ITALPRESS) – Spettacolare pareggio tra Atalanta e Inter nel posticipo domenicale della 12esima giornata: finisce 4-4. La squadra di Chivu era andata in vantaggio 4-2, decisive le reti di De Ketelaere (doppietta per lui) e di Kessiè su rigore per pareggiare i conti. L’Inter sale a quota 29, a -1 dalla Roma e a -3 dalla Lazio capolista; nel prossimo turno la sfida col Genoa. Quasi “inutile” la bella tripletta di oggi di Pio Esposito, come il gol su rigore di Susic. Buon punto per l’Atalanta (in gol anche Elmas), ora a quota 15: nel prossimo turno i bergamaschi saranno impegnati in casa del Lecce. Sarri ha schierato il canonico 4-2-3-1, senza Carnesecchi – fermatosi nel riscaldamento -, tra i pali è stato il turno di Sportiello, in attacco confermato Krstovic, supportato da De Ketelaere. L’Inter ha risposto col solito 3-5-2: Lautaro è partito dalla panchina, in avanti spazio alla coppia Pio Esposito-Thuram. La squadra di Chivu ha alzato subito il ritmo, la prima occasione è stata creata da Calhanoglu, ma il tiro del centrocampista turco è stato deviato in calcio d’angolo. La risposta è arrivata dall’ex Zalewski, all’11’ Pio Esposito si è liberato dalla marcatura di Kolasinac, il colpo di testa è terminato sul fondo. Dopo un buon momento da parte dei padroni di casa, l’Inter è passata in vantaggio con l’attaccante azzurro, lasciato solo in mezzo l’area atalantina. I bergamaschi non sono riusciti a contenere il palleggio dei campioni d’Italia in carica, nemmeno i lanci in profondità hanno scardinato una difesa blindata. Al 32′ Sportiello si è superato su un tocco sotto di Pio Esposito, sul corner è arrivata la doppietta con un gran colpo di testa. Tre minuti più tardi la reazione atalantina con Elmas, abile a dimezzare lo svantaggio con una girata rapida all’altezza del dischetto.

Nel secondo tempo l’Inter ha iniziato col piede giusto, Pio Esposito al 7′ ha segnato la sua prima tripletta in Serie A: pallone filtrante di Thuram, il numero 94 ha superato per la terza volta Sportiello. Dopo un momento di difficoltà l’Atalanta ha reagito nuovamente con De Ketelaere, da due passi Joseph Martinez ha salvato su belga che, al 27′, ha segnato il 2-3 sugli sviluppi di un corner. Dopo appena quattro minuti l’Inter ha segnato la quarta rete su calcio di rigore causato dal fallo di mano di Zappacosta: a segno dagli undici metri Sucic. Al 36′ ancora De Ketelaere, innescato da Rowe, ha riaperto nuovamente la partita: l’ex Milan, finora mai a segno contro l’Inter, è riuscito a trovare il varco giusto dal limite dell’area.

A quattro minuti dal termine i bergamaschi hanno alzato la pressione, sul tiro di Pasalic il portiere nerazzurro ha evitato il 4-4. Al 45′, poi, è arrivato però il pareggio di Kessiè, su calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano di Bastoni.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).