Riesi. E’ possibile presentare istanza di adesione alla rottamazione – quinquies delle cartelle esattoriali fino al 15 dicembre

RIESI. A proposito della Rottamazione-quinquies, le istanze vanno presentate entro il 15 dicembre 2026. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale che, informando la cittadinanza, ha sottolineato che, in attuazione della Delibera consiliare n. 14 del 27/07/2026, è possibile aderire alla definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) per le cartelle esattoriali relative agli anni d’imposta fino al 2013 affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).

La misura consente di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi. Le istanze devono essere presentate direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino al prossimo 15 dicembre 2026.