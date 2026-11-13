Riesi. All’Istituto Alberghiero “Carlo Maria Carafa” incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno

RIESI. L’Istituto Serale Alberghiero dell’Istituto “Carlo Maria Carafa” di Riesi ha ospitato un importante incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con il Dott. Giuseppe Di Martino, chirurgo senologo, a cura di ADOS Italia, una realtà che ogni giorno si impegna a sostenere e accompagnare tante donne, offrendo ascolto, vicinanza e supporto nei momenti più delicati della loro vita, con il patrocinio del Comune di Riesi.

All’incontro hanno partecipato anche il Sindaco Salvatore Sardella e la Vicesindaco con delega alla Pubblica Istruzione Daniela Pasqualetto, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la promozione della salute e della cultura della prevenzione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto da parte degli organizzatori alla Dirigente scolastica Dott.ssa Adriana Quattrocchi, per il gradito invito, la sensibilità e la disponibilità con cui accoglie e sostiene iniziative di così alto valore educativo e sociale.