Nel campionato di Promozione, girone D, dopo lo spettacolare derby nell’anticipo del sabato tra Real Gela e Serradifalco, la Sommatinese ha pareggiato 2-2 contro l’ostico Cassibile. Un risultato che non rende giustizia alla prestazione della squadra di Giovanni Falsone. Il vantaggio, sullo 0-1 e sull’1-2, infatti, è stato determinato da altrettanti svarioni difensivi della retroguardia di casa che hanno permesso a Leone prima e a Costa poi di avvantaggiare la squadra ospite.

La Sommatinese ci ha messo cuore, carattere e determinazione riuscendo a rimontare due volte il Cassibile. Prima è stato Gangitano e poi, nel finale, Miraglia a riagguantare gli ospiti. La Sommatinese ha dimostrato di essere comunque sulla strada giusta in quanto ha fatto vedere spunti interessanti e soprattutto s’è battuta con ammirevole determinazione contro un avversario che per due volte è andato in vantaggio.

Con il pari ottenuto contro i siracusani, la Sommatinese s’è portata a quota 8 in classifica a pari punti con la Megarese, e a due lunghezze dalla coppia Real Gela – Ragusa Boys e a 3 dalla coppia Frigintini – Casmenarum. Insomma, la zona salvezza è ristretta in un fazzoletto di appena 3 punti e la squadra sommatinese, se riuscirà a far proprio il credo calcistico di Giovanni Falsone, potrà salvarsi tranquillamente anche se il campionato è ancora lungo e difficile. A proposito di campionato, domenica prossima allo stadio “Antonio Alaimo” si giocherà la supersfida tra la vice capolista Serradifalco e la capolista Santa Croce Soccer (ore 15), mentre il Real Gela, rimasto a quota 10 in classifica, se la vedrà fuori casa contro la Frigintini a Modica e la Sommatinese sul campo del forte Noto.