Nel girone D del campionato di Promozione il Serradifalco ha fatto suo il derby con il Real Gela battendolo con una doppia rimonta 2-4. Un derby spettacolare, con 6 gol ed infinite emozioni, ma soprattutto una partita che ha detto che il Serradifalco è una corazzata ma che il Real Gela s’è battuto alla grande e senza timori reverenziali. Il Serradifalco ha schierato: Governali, Cocita, Pulci, Nuccio, Lo Bue, Caronia, Cotrone, Zouine, Vaccaro, Castrillo, Arenas Ortiz. A disposizione: Giardina, Cantavenera, D’Anca, Yuri Di Marco, S. Giuliano, Pellegrino Oropeza, Perri, Senghore, Miraglia. Ne è uscita fuori una sfida d’altri tempi, con un match di grande intensità che ha veramente entusiasmato. Che il Real Gela non fosse in alcun modo disposto a stendere il classico tappeto rosso al Serradifalco lo si è capito quasi subito: è stato Tomasi a portare in vantaggio i padroni di casa con una conclusione sulla quale nulla ha potuto il portiere ospite.

I falchetti, tuttavia, non si sono persi d’animo e, una volta serrate le fila, si sono prontamente riorganizzati giungendo al pareggio con Castrillo. A quel punto il match ha assunto la classica piega dell’incertezza, anche perchè i padroni di casa, per nulla scossi dal raggiunto pari degli ospiti, sono addirittura riusciti a riportarsi in vantaggio. Stavolta lo hanno fatto con il loro bomber Patrick Caci prima che finisse la prima frazione di gioco. Un gol che avrebbe spezzato le gambe a chiunque, ma non alla squadra di mister Gianfilippo Di Matteo.

Nella ripresa è stata battaglia, e senza esclusione di colpi, con i falchetti alla ricerca del pari e gli ospiti che non hanno concesso sconti battendosi con grande determinazione e senza timore alcuno. La partita ha veramente assunto toni di grande durezza e difficoltà. Poco prima la mezzora della ripresa, la svolta con la concessione del calcio di rigore al Serradifalco. Dal dischetto Castrillo (nella foto con Ortiz) ha realizzato la rete del 2-2. Nel finale di gara poi i falchetti hanno avuto la forza per mettere la freccia e passare in vantaggio con l’ottimo Caronia, per poi chiudere definitivamente i conti di questo derby con la rete del 2-4 definitivo ad opera dello scatenato Castrillo autore di una fantastica tripletta.

Con questa importante vittoria, i falchetti si sono portati momentaneamente in testa alla classifica del girone D del campionato di Promozione con 28 punti, 2 in più rispetto alla capolista virtuale Santa Croce Soccer che domenica giocherà in casa contro il Ragusa Boys: se i padroni di casa vinceranno il derby ragusano, allora torneranno in testa alla classifica con un punto di vantaggio, altrimenti la nuova capolista sarà proprio il Serradifalco del presidente Tonino Cavaleri.