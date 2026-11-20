Grande orgoglio per l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, diretto dal prof. Salvatore Parenti, per un nuovo prestigioso riconoscimento. Le studentesse della Scuola Secondaria di I grado sono risultate prime nella graduatoria nazionale della VII edizione del concorso “STEAM: Femminile Plurale”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa, indetta lo scorso 8 marzo, in occasione della “Giornata internazionale della Donna”, per l’anno scolastico 2025/2026, mira a valorizzare il ruolo dell’universo femminile nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, integrate quest’anno dalla “A” di Arte. Un connubio pensato per stimolare la creatività dei più giovani e favorire l’orientamento formativo.

Coordinate dalle docenti referenti Valentina Tesoro e Loredana Raimondi, un gruppo di alunne delle classi terze dell’Istituto sancataldese ha sbaragliato la concorrenza nella categoria dedicata alle scuole medie, distinguendosi nell’area tematica “Costruire Prospettive: STEAM al Femminile nell’era dell’Intelligenza Artificiale”. Le ragazze hanno realizzato un elaborato multimediale della durata di tre minuti – un cortometraggio animato realizzato con tecniche miste di grafica digitale e podcasting –, capace di raccontare come il contributo femminile sia fondamentale per garantire un equilibrio tra lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, i valori umani e l’inclusione.

La Commissione esaminatrice del Ministero, chiamata a selezionare soltanto nove vincitori in tutta Italia (tre per ogni grado di istruzione), ha premiato il lavoro dell’Istituto “Carducci” per la sua spiccata originalità, l’accuratezza dei contenuti e la capacità di veicolare un messaggio complesso in maniera fresca e innovativa.

Oltre all’orgoglio di rappresentare l’eccellenza didattica del territorio a livello nazionale, la vittoria porta con sé un importante risultato concreto: l’Istituto riceverà infatti un contributo economico di 3.000 euro: la somma sarà interamente reinvestita per finanziare nuovi laboratori, progetti e attività di formazione legate alle materie scientifiche e artistiche.

Soddisfazione è stata espressa dal Dirigente scolastico Salvatore Parenti, che ha sottolineato come questo traguardo dimostri l’importanza di abbattere gli stereotipi di genere fin dai banchi di scuola, offrendo alle ragazze e ai ragazzi strumenti concreti per immaginare e costruire il proprio futuro.