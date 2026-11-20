CALTANISSETTA. Serena Tropea, studentessa del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, è stata eletta al Senato Accademico della Sapienza Università di Roma, il più grande ateneo d’Europa, ottenendo 2.544 voti nella lista Sapienza Futura. Un risultato importante, che premia un percorso di impegno e partecipazione attiva alla vita universitaria e che rappresenta un significativo riconoscimento del lavoro portato avanti in questi mesi insieme a una squadra di studenti provenienti da numerosi corsi di laurea e facoltà dell’Ateneo.

Particolarmente significativo il risultato raggiunto nell’area medica: Sapienza Futura si è affermata come prima lista sia nella Facoltà di Medicina e Odontoiatria sia nella Facoltà di Medicina e Farmacia, confermando la fiducia e il sostegno degli studenti. «Questa elezione rappresenta per me una responsabilità enorme, prima ancora che una soddisfazione personale. I 2.544 voti ricevuti sono la testimonianza della fiducia di tantissimi studenti, ai quali sento il dovere di dare voce e risposte concrete. Ho scelto di mettermi in gioco perché credo che l’università debba essere un luogo in cui ogni studente, indipendentemente dal proprio corso di laurea o dalla propria sede, possa sentirsi rappresentato e ascoltato».

«Da studentessa di Medicina conosco bene le difficoltà e le esigenze della nostra comunità universitaria. In questi mesi abbiamo lavorato per costruire una rappresentanza realmente trasversale, capace di coinvolgere studenti e studentesse di tutte le aree. Il risultato ottenuto nelle due Facoltà dell’area medica dimostra che questo lavoro è stato riconosciuto».

«Desidero ringraziare tutte le persone che hanno creduto in questo progetto, chi ha lavorato al nostro fianco, i candidati, i volontari e soprattutto tutti gli studenti che hanno scelto di sostenerci. Questo risultato non appartiene soltanto a me, ma a un’intera squadra. Da oggi inizia la parte più importante: trasformare la fiducia ricevuta in impegno, ascolto e risultati concreti per la comunità studentesca». L’elezione al Senato Accademico segna così un nuovo capitolo del percorso di rappresentanza di Serena Tropea, con l’obiettivo di portare all’interno dei luoghi decisionali dell’Ateneo le istanze, le necessità e le proposte degli studenti.