Prima Categoria. Prove di riscatto per l’Atletico Nissa nell’anticipo del sabato; domenica Accademia Mazzarinese, Riesi e Campofranco a caccia di punti pesanti

Nel campionato di Prima Categoria, girone B, anticipo del sabato con l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina che affronta in casa al “Tomaselli” l’Alessandria Della Rocca (ore 15). Si tratta di un impegno sulla carta non agevole per i nisseni che sono chiamati a riscattare un avvio di stagione poco esaltante nel quale sono riusciti a conquistare appena 4 punti in 5 partite. Troppo poco per una squadra che, sulla carta, gli addetti ai lavori davano come in grado di candidarsi alla conquista di un posto nei play off.

Il confronto del sabato, pertanto, assume una grossa importanza per la squadra di Giuseppe Tudisco che s’è rinforzata con l’arrivo dell’esperto Salvatore La Mattina per puntellare meglio il settore difensivo che nelle prime 5 partite ha già subito 12 gol. L’obiettivo, pertanto, è la vittoria, anche se gli agrigentini sono un cliente scomodo per chiunque e piegarli non è mai un’impresa facile per nessuno. Arbitrerà Atletico Nissa – Alessandria della Rocca Angelo Di Trapani di Palermo.

Domenica 15 novembre, invece, scendono in campo le altre tre nissene del girone B di Prima Categoria. L’Accademia Mazzarinese affronta in casa la Giovanile Collesano (ore 14,30) con l’obiettivo dichiarato di conquistare punti importanti per cercare di agganciare le zone altissime della classifica. La squadra di Liborio Bongiovanni s’è fin qui resa protagonista di una ottima partenza in campionato con 10 punti nelle prime cinque gare e vanta la miglior media punti di tutte le quattro nissene di Prima Categoria con 2 punti. Arbitro dell’incontro sarà Matteo Tripodo di Palermo.

Altro match di una certa importanza è quello che il Riesi di Paolo Di Francisca disputerà allo stadio XIII Martiri contro la Polisportiva Castellana (ore 15). I riesini, che hanno 9 punti in classifica, intendono far valere il fattore campo contro un avversario come quello palermitano che è sempre stato alquanto tosto e ben organizzato. I giallorossi non intendono perdere contatto rispetto alla zona play off e sanno benissimo che un pari rischierebbe di farli scivolare in classifica. Ecco perché Schittino e compagni ce la metteranno tutta per battere il Castellana. Arbitrerà Riesi – Polisportiva Castellana Domenico Bua di Palermo.

Infine, a completare la serie degli incontri della domenica per le nissene c’è il match che vedrà il Campofranco affrontare in trasferta lo Sporting Termini (ore 14,30). I campofranchesi in settimana hanno cambiato allenatore con Carmelo Giordano, esperto e navigato tecnico canicattinese, che ha preso il posto di Carmelo Di Salvo. Il nuovo tecnico s’è subito messo al lavoro per schierare una squadra che possa da subito vincere e convincere nel contesto di un campionato che la vede a quota 9 e comunque ancora in corsa per dire la sua in questo torneo. Dirigerà Sporting Termini – Campofranco Giacomo Sciacca di Marsala.

Questa infine la classifica del girone B del campionato di Prima Categoria: Animosa Civitas Corleone 13, Prizzi 12, Accademia Mazzarinese 10, Campofranco e Riesi 9, Alessandria della Rocca 6, Sporting Termini e Atletico Caccamo 5, Atletico Nissa, Giovanile Collesano e Polisportiva Castellana 4, Belsitana 2.