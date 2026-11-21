Cercava una vittoria, la seconda di fila, e l’ha trovata. Cercava la continuità di rendimento, e l’ha trovata. Non si può certo dire che la trasferta odierna dell’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina (nella foto) sul campo della Giovanile Collesano sia stata avara di soddisfazioni per la squadra di mister Tudisco.

L’Atletico Nissa s’è infatti imposta 0-2 nell’anticipo del sabato contro un Collesano volitivo che ha cercato di rendere la vita dura alla squadra ospite che, tuttavia, con un gol per tempo, ha chiuso la contesa. Ad aprire le marcature nel primo tempo ci ha pensato Damiano Pastorello abile, come sempre, a finalizzare sotto porta le offensive nissene. Nella ripresa, il neo acquisto Simone Balbo, ha messo il suo sigillo sulla vittoria, festeggiando nel migliore dei modi il suo ritorno in maglia giallorossa. Insomma, una gran bella vittoria che restituisce fiducia, ottimismo e morale ad un Atletico Nissa che necessitava di una svolta che, in effetti, anche grazie al lavoro svolto da Giuseppe Tudisco, è arrivata.

Ovviamente, questo non vuol dire che bisogna ora accontentarsi in quanto il campionato è ancora lungo e non bisogna in alcun modo abbassare la guardia contro nessuno. La squadra del presidente Salvatore Messina, con la vittoria odierna, in attesa dei risultati della domenica calcistica, è salita a quota 10 portandosi momentaneamente al 5° posto in classifica nel girone B del campionato di Prima Categoria. E sabato prossimo è atteso alla sfida del “Tomaselli” contro la Belsitana (ore 15).