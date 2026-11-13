Paola Barale e il cancro alla gola, l’oncologo: “Risposta completa alle cure, ora controlli periodici”

(Adnkronos) – Il caso di Paola Barale ha riportato l'attenzione sul carcinoma del cavo orale, una forma di tumore che può interessare diverse strutture della bocca e che, quando viene diagnosticata al terzo stadio, viene generalmente definita localmente avanzata. Ma che cosa significa esattamente questa diagnosi? Quali sono le implicazioni per la paziente e quali trattamenti possono essere utilizzati? A fare chiarezza è Nicola Silvestris, segretario nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), che a margine del XXVIII congresso nazionale Aiom illustra all'Adnkronos Salute gli aspetti principali della malattia e il percorso che attende il paziente. "Il carcinoma del cavo orale al terzo stadio è una malattia che viene definita localmente avanzata – spiega Silvestris che è anche direttore Dipartimento di Area medica dell'Irccs Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari – Questa definizione dipende dalle dimensioni del tumore e dall'eventuale coinvolgimento dei linfonodi vicini alla sede della malattia, definiti locoregionali". Un elemento importante, sottolinea l'oncologo, è che "in questo stadio di malattia non risultano metastasi a distanza. Significa che, sulla base delle informazioni disponibili, la malattia non si è diffusa ad altri organi del corpo". Un altro aspetto rilevante riguarda il rapporto tra il tumore e il Papillomavirus umano (Hpv). Silvestris evidenzia come "il caso in questione sia riconducibile a una forma Hpv-correlata". "Questo sottolinea l'importanza delle vaccinazioni", osserva l'esperto, richiamando l'attenzione sul ruolo della prevenzione. L'Hpv "è un virus molto diffuso, responsabile di diverse infezioni. Alcuni suoi ceppi possono favorire, nel tempo, lo sviluppo di tumori. La vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire le infezioni da parte dei ceppi maggiormente associati alle patologie oncologiche. Le forme tumorali correlate all'Hpv – aggiunge l'oncologo – sono generalmente caratterizzate da una migliore risposta ai trattamenti rispetto ad altre forme di queste neoplasie". Nel percorso terapeutico di Paola Barale "è stata utilizzata la protonterapia, una particolare forma di radioterapia. A differenza della radioterapia tradizionale, che utilizza i fotoni, questa tecnica impiega fasci di protoni per colpire il tumore. L'energia non viene trasmessa lungo tutto il percorso delle radiazioni, ma raggiunge quasi esclusivamente la sede che si vuole colpire", evidenzia l'esperto. "Questa caratteristica consente di concentrare maggiormente la dose di radiazioni sul bersaglio tumorale, limitando l'esposizione dei tessuti sani circostanti. Per questo motivo la protonterapia può essere presa in considerazione soprattutto quando il tumore si trova in sedi particolarmente delicate o nei pazienti pediatrici. La sua indicazione viene comunque valutata caso per caso, in base alle caratteristiche della malattia", precisa. Nel caso dell'artista di di Fossano, "un elemento incoraggiante riguarda la risposta al trattamento – osserva Silvestris – Sarà il monitoraggio nel tempo a consentire di valutare l'evoluzione della situazione. La vicenda offre anche l'occasione per ricordare l'importanza della prevenzione, della vaccinazione contro l'Hpv e della diagnosi tempestiva: strumenti fondamentali nella lotta contro le patologie oncologiche".

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