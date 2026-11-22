Nel campionato di pallavolo femminile di serie C è veramente inarrestabile la marcia trionfale della SicurTransport Sommatino. Stavolta il sestetto di coach Fonte ha superato con un netto 3-0 finale l’Asd Volley Sport Alcamo. Nella Palestra dell’Istituto Elio Vittorini di Ravanusa, le ragazze sommatinesi hanno letteralmente travolto le alcamesi.

Basti pensare che in tre set le avversarie di Hendricks e compagne hanno raccolto 37 punti in tre set contro i 75 delle padrone di casa. Un risultato netto e mai messo in dubbio anche grazie ad una gran bella condotta di gara che ha visto le nissene aggiudicarsi il primo set sul 25-9. Un messaggio forte e ben preciso che la capolista ha voluto da subito dare al match. Insomma, niente distrazioni, niente regali e niente distrazioni.

Le sommatinesi non solo si sono mostrate attente ma hanno anche concesso il bis nel secondo e nel terzo set imponendosi con lo stesso punteggio di 25-14. In entrambe i casi, due set che le nissene hanno conquistato con una facilità disarmante contro un avversario che, alla fine, ha potuto veramente ben poco contro lo strapotere sommatinese. La Sicurtransport, con la vittoria odierna, s’è portata in testa alla classifica per differenza set.

Infatti, mentre l’altra capolista Trabia ha 15 punti ma ha perso 2 set, invece le nissene hanno fin qui conquistato 15 set perdendone appena uno, per cui sono balzate in testa alla classifica. E domenica prossima nuovo appuntamento, stavolta contro la Capacense per una trasferta insidiosa in terra palermitana anche se, con una squadra del genere, parlare di trasferta insidiosa può apparire un eufemismo. Questo infine il roster della SicurTransport che ha battuto 3-0 l’Asd Volley Sport Alcamo: Lara Hendricks, Sara Gervasi Alessandra Vezza, Maria Maira, Beatrice Axente, Carla Trupiano, Marta Zaffuto, Alona Kobylianska, Antonella Capraro, Isabella Genova, Alessandra Fonte, Clelia Di Caro. Allenatore: Antonio Fonte.