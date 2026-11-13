Pallavolo femminile serie C. La capolista SicurTransport Sommatino all’esame Vigor: a Mazara del Vallo per mantenere il primato in classifica

Nel campionato di pallavolo femminile di serie C, c’è grande attesa per la trasferta di sabato 14 novembre della SicurTransport Sommatino impegnata alle 17,30 sul campo della Vigor di Mazara del Vallo. Il sestetto di coach Fonti, primo a punteggio pieno con 9 punti dopo le prime tre gare di campionato, vuol proseguire nella sua marcia vincente in questo torneo, ma per farlo deve piegare le mazaresi della Vigor.

Un avversario che ancora non ha vinto una sola partita in campionato e che è a quota zero. Un dato che, tuttavia, non può e non deve creare in Zaffuto e compagne false aspettative. Nonostante il gap in classifica, le sommatinesi devono infatti prestare la massima attenzione all’avversario odierno per evitare di dover regalare punti per strada in questo torneo.

C’è da dire che, fin qui, le ragazze di coach Fonti hanno messo in mostra carattere e personalità non solo a muro, ma anche nel mettere palla a terra. Un gruppo che è cresciuto e che sta continuando a crescere nel contesto di una società il cui progetto appare tanto bello quanto ambizioso. L’obiettivo delle Sommatinesi oggi è quello di battere le mazaresi mantenendo la testa della classifica. Ovviamente, tra il dire e il fare c’è di mezzo il responso del campo. L’esperienza, con le varie Gervasi, Hendricks e Fonti, non manca certo ad una squadra che unisce anche tanta gioventù e freschezza nel suo roster.

Questo l’organico della SicurTransport Sommatino che giocherà oggi a Mazara del Vallo contro la Vigor: Lara Hendricks, Sara Gervasi Alessandra Vezza, Maria Maira, Beatrice Axente, Carla Trupiano, Marta Zaffuto, Alona Kobylianska, Antonella Capraro, Isabella Genova, Alessandra Fonte, Clelia Di Caro. Allenatore: Antonio Fonte, preparatore atletico: Gabriele Tricoli.