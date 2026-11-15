Mussomeli, a “Cristo Re” inaugurazione defibrillatore donato dalla Fratres

MUSSOMELI – Sarà quest’oggi pomeriggio l’inaugurazione di uno dei dieci defibrillatori che il locale gruppo Fratres, di cui è Presidente Vincenzo Sorce, ha donato alla comunità mussomelese. Un dono che fa seguito al convegno tenutosi nella scorsa estate sul tema “Arresto Cardiaco e Gestione del Soccorso – Ogni DAE installato è un cuore protetto”. Da sottolineare che si tratta di un gesto concreto che rafforza la rete della cardioprotezione del territorio e testimonia l’impegno della Fratres Gruppo “Giuseppe Sorce” di Mussomeli nella promozione della cultura del Dono, della prevenzione e del primo soccorso.La cerimonia avrà luogo nella parrocchia di Cristo Re dopo la celebrazione della Messa delle 18,30 per ricordare i donatori defunti. Saranno presenti l’Amministrazione e il sindaco Gianluca Nigrelli.