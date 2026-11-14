Ripresa della distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta e Mazzarino – Calendari aggiornati
Comune di Caltanissetta
Domenica 15 novembre 2026
Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico, Gibil Gabib, Angeli, ASI Stazzone, Cinnirella, Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Sanatorio, via Due Fontane, L. Monaco, Poggio S. Elia e Trabonella.
Lunedì 16 novembre 2026
Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico, Gibil Gabib, zona Angeli, ASI Stazzone, Cinnirella, Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Sanatorio, via Due Fontane, L. Monaco e Poggio S. Elia.
Comune di Mazzarino
Domenica 15 novembre 2026
Santa Lucia, via Roma, zona Calvario, Mercadante Basso.
Lunedì 16 novembre 2026
Fondaco Vecchio, Salita Montata, Fasellari, Immacolata, Mercadante Alto.
Caltaqua continuerà a monitorare l’andamento delle forniture e comunicherà tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti.