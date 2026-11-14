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Ripresa della distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta e Mazzarino. Calendari aggiornati

Redazione

Ripresa della distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta e Mazzarino. Calendari aggiornati

Sab, 14/11/2026 - 13:23

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Ripresa della distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta e Mazzarino – Calendari aggiornati

Comune di Caltanissetta

Domenica 15 novembre 2026

Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico, Gibil Gabib, Angeli, ASI Stazzone, Cinnirella, Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Sanatorio, via Due Fontane, L. Monaco, Poggio S. Elia e Trabonella.

Lunedì 16 novembre 2026

Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico, Gibil Gabib, zona Angeli, ASI Stazzone, Cinnirella, Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Sanatorio, via Due Fontane, L. Monaco e Poggio S. Elia.

Comune di Mazzarino

Domenica 15 novembre 2026

Santa Lucia, via Roma, zona Calvario, Mercadante Basso.

Lunedì 16 novembre 2026

Fondaco Vecchio, Salita Montata, Fasellari, Immacolata, Mercadante Alto.

Caltaqua continuerà a monitorare l’andamento delle forniture e comunicherà tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti.

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