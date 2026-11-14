Crisi idrica a Caltanissetta, aumenta anche il costo dell’acqua. Turturici: «Inaccettabile pagare di più per un disservizio»

Di seguito pubblichiamo integralmente, una nota stampa a firma di Armando Turturici (consigliere comunale del civico consesso di Caltanissetta, appartenente a “Futura – costruiamo insieme la Città”)

I cittadini di Caltanissetta sono stanchi. Stanchi di dover fare i conti con un servizio idrico che continua a presentare criticità, con interruzioni, disagi e difficoltà che incidono pesantemente sulla vita quotidiana delle famiglie, delle attività commerciali e delle imprese.

E mentre i cittadini sono costretti a convivere con questi problemi, arriva anche l’aumento delle tariffe dell’acqua.

Come si può chiedere ai cittadini di pagare di più quando il servizio continua a non garantire risposte adeguate?

L’acqua non può diventare un ulteriore peso economico per famiglie già messe a dura prova dal costo della vita, sempre più alto.

Non è più accettabile che i cittadini debbano pagare bollette sempre più pesanti senza avere in cambio un servizio efficiente, continuo e all’altezza delle esigenze del territorio.

Come consigliere comunale di “Futura – costruiamo insieme la Città”, ritengo doveroso dare voce alla rabbia e alla delusione di una comunità che da troppo tempo chiede rispetto, certezze e soluzioni concrete.

Servono interventi, investimenti, programmazione e soprattutto responsabilità.

La pazienza dei cittadini è finita, e da tanto.

È necessario cambiare rotta, pretendere un servizio dignitoso e mettere finalmente al centro i cittadini e il loro diritto ad avere l’acqua nelle proprie case, senza disagi e senza ulteriori penalizzazioni economiche.

Non tollereremo alcuna forma di speculazione, abuso o comportamento scorretto che possa danneggiare i cittadini e approfittare di una situazione già difficile. Invitiamo tutti i cittadini a segnalare e denunciare eventuali irregolarità, richieste ingiustificate o situazioni che ritenete lesive dei vostri diritti.

L’acqua è un diritto, non un privilegio da pagare a caro prezzo!

Noi di “Futura – costruiamo insieme la Città” ci batteremo sempre per garantire un servizio degno per la città di Caltanissetta.

Armando Turturici

Consigliere Comunale