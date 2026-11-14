Stop al gambero rosso, Mazara teme il danno economico

Il gambero rosso continuerà a essere presente sul mercato italiano anche durante il periodo natalizio, ma i pescherecci siciliani autorizzati alla pesca mirata dovranno fermarsi. Dal 16 novembre al 31 dicembre è infatti in vigore lo stop alla cattura del gambero rosso e del gambero viola nel Canale di Sicilia. Il provvedimento interessa direttamente la marineria di Mazara del Vallo, già alle prese con costi elevati e difficoltà economiche.

La misura è stata disposta dal Ministero dell’Agricoltura con un decreto del 9 novembre, dopo l’avvicinamento al limite delle catture consentite per il gambero rosso. Il divieto è stato esteso anche al gambero viola perché le due specie condividono parte degli stessi fondali e vengono pescate utilizzando attrezzi analoghi. L’obiettivo è contenere la pressione sulle risorse ittiche e rispettare i quantitativi autorizzati.

Il nodo delle quote tunisine

A rendere più complesso il quadro è il confronto con la Tunisia. Lo scorso giugno il Ministero italiano aveva segnalato che, a fronte di una quota tunisina di 36 tonnellate di gambero rosso per il 2026, i certificati di cattura validati dalle autorità tunisine avevano già raggiunto almeno 50,96 tonnellate. L’eccedenza risultava superiore al 41 per cento.

In quella circostanza il Ministero aveva richiamato il rischio di respingimento delle merci e invitato gli importatori a valutare la sospensione degli acquisti di gambero rosso tunisino per il resto dell’anno. Alla fine di ottobre è stato inoltre annunciato un accordo internazionale per aumentare la quota di pesca della Tunisia, ma non erano ancora stati precisati né i nuovi quantitativi né la data di entrata in vigore.

Mercato rifornito, pescherecci fermi

Durante il fermo, il mercato potrà continuare a essere rifornito attraverso le scorte, il prodotto congelato e le importazioni. La presenza di gambero rosso nelle pescherie non implica quindi di per sé l’illegalità del prodotto. Restano tuttavia aperti i temi dei controlli sulle catture provenienti da Paesi terzi e del rispetto delle quote internazionali.

Per la flotta di Mazara del Vallo, uno dei principali centri italiani della pesca del gambero rosso, lo stop rappresenta un’ulteriore difficoltà. La tutela delle risorse ittiche resta necessaria, ma la marineria chiede che regole e controlli siano applicati in modo uniforme a tutte le flotte che operano nel Mediterraneo, per evitare che i sacrifici imposti ai pescatori italiani si traducano in uno svantaggio competitivo.

Restano da chiarire i quantitativi effettivi delle catture italiane, gli effetti dell’accordo annunciato con la Tunisia e le eventuali misure di sostegno per le imprese costrette a sospendere l’attività. Sono questi gli elementi destinati a incidere sulle prospettive della marineria siciliana nelle prossime settimane.