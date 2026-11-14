Caltanissetta. Il segretario generale della Cgil Rosanna Moncada: “Inaccettabile l’attacco dell’Asp al primario del pronto soccorso di Gela”

CALTANISSETTA. “L’attacco dell’ASP al primario del pronto soccorso di Gela è inaccettabile. Non possiamo tollerare che si scarichino sui lavoratori le responsabilità di una crisi strutturale che ormai da tempo persiste nel sistema sanitario della nostra provincia. Esprimiamo un profondo rammarico e ferma contrarietà rispetto alla nota diffusa sui canali social dall’Asp di Caltanissetta nei confronti del dottore Gaetano Orlando, direttore dell’unità operativa complessa di medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela.

E’ inaccettabile assistere a un attacco così ingiustificato contro un lavoratore, perché di questo si tratta, prima ancora che di un dirigente medico o di un’esponente politico, che ogni giorno si trova a svolgere il proprio compito in una condizione di emergenza permanente. E se da un lato la direzione aziendale dell’ASP rivendica di aver attivato concorsi ,reti formative e rotazioni temporanee attribuendo la gestione operativa dei turni alle prerogative del singolo primario non si può ignorare che un direttore di reparto non può moltiplicare un personale che non c’è il dottor Orlando al pari di tutto il personale medico infermieristico e sociosanitaria del Vittorio Emanuele cerca quotidianamente di barcamenarsi per garantire il diritto alla salute dei cittadini in un reparto gravemente sottodimensionato”.”.

Lo ha affermato in una nota ufficiale il segretario generale della Cgil Rosanna Moncada. Che ha aggiunto: “E continuare a tappare i buchi in una situazione emergenziale determinata da anni di mancate scelte strutturali organizzative da parte dei vertici sanitari non risolve il problema alla radice. Quando i giovani medici sanno di dover operare in un presidio con organici ridotti all’osso e turni estenuanti nessun bando di concorso può risultare attrattivo. Scaricare le responsabilità delle disfunzioni del sistema su chi garantisce il servizio in prima linea non aiuta a risolvere la crisi della sanità nel territorio nisseno. Occorrono piuttosto un confronto serio con le parti sociali, investimenti reali sulle condizioni di lavoro in una programmazione capace di restituire dignità e sicurezza sia agli operatori socio sanitari sia all’intera comunità di Gela”.

Il segretario provinciale della Cgil ha concluso: “La sanità del territorio non si governa con i comunicati polemici sui social né con i silenzi di fronte alle istanze delle organizzazioni sindacali. Chiediamo alla direzione dell’ASP di abbandonare la logica dello scaricabarile , di rispondere nel merito alle richieste avanzate dal sindacato sulla regolarità organizzativa e di aprire un tavolo vero per restituire dignità, sicurezza al personale dell’ospedale di Gela e per assicurare il servizio sanitario al territorio”.