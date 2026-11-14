Tre fedi, un unico gesto per la Colletta Alimentare: a Catania la pace passa anche dalla spesa per chi è in difficoltà

Hanno indossato con un sorriso le pettorine arancioni della Colletta Alimentare, aiutati dai volontari di Banco Alimentare della Sicilia, e hanno iniziato a percorrere insieme le corsie del supermercato alla ricerca degli alimenti da donare alle persone in difficoltà.

Tre rappresentanti di confessioni religiose diverse, uniti dalla convinzione che la pace si costruisca anche attraverso i gesti quotidiani di attenzione verso gli altri. Don Vincenzo Branchina, vicario generale dell’Arcidiocesi di Catania, l’imam Kheit Abdelhafid, presidente della Comunità Islamica di Sicilia, e Dario Grappone, pastore evangelico dell’Esercito della Salvezza e responsabile della Comunità di Catania, hanno scelto di fare insieme la spesa per la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Un’iniziativa che dà forma concreta a “Gesti che costruiscono pace”, il tema scelto quest’anno per celebrare il trentennale della Colletta Alimentare.

Dall’olio ai legumi, dalle conserve di pomodoro al riso, i tre rappresentanti religiosi hanno riempito i carrelli pensando alle necessità delle persone e delle famiglie che ogni giorno ricevono sostegno attraverso la Rete Banco Alimentare. Un gesto semplice, compiuto insieme, che supera le differenze e mette al centro ciò che accomuna tutti: il riconoscimento del bisogno dell’altro.

«La Colletta Alimentare ci aiuta ad aprire gli occhi sui bisogni degli altri – ha sottolineato don Vincenzo Branchina –. Crea comunione, abbatte separazioni, costruisce ponti. Perché la pace non è soltanto assenza di guerre, ma capacità di creare relazioni. E quando guardiamo una persona nel suo bisogno, anche tra religioni diverse cadono i muri».

Un messaggio condiviso dall’imam Kheit Abdelhafid: «La povertà e il bisogno non hanno religione, non hanno colore. Siamo qui per testimoniare la nostra unione e un rapporto consolidato nel tempo, basato sull’amicizia, sul confronto e sul dialogo costruttivo».

«Ognuno può fare qualcosa e con poco possiamo fare tanto – ha aggiunto Dario Grappone –. La persona che aiutiamo può essere il nostro vicino di casa, italiano o straniero, appartenere alla nostra comunità di fede oppure a un’altra. La pace va oltre qualsiasi appartenenza ed è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno».