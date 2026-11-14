Incendio a un negozio dopo il ‘no’ al pizzo: arrestato un esponente sancataldese di cosa nostra

I Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia

cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della

Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un soggetto di San Cataldo, ritenuto responsabile

dei reati di estorsione e danneggiamento a seguito da incendio, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.

L’indagine, condotta dai Carabinieri della Tenenza di San Cataldo (CL) sotto la direzione della Procura della

Repubblica di Caltanissetta – D.D.A., trae origine dal danneggiamento seguito da incendio commesso, nell’anno

2025, in danno di un’attività commerciale sita nel centro di San Cataldo.

Secondo quanto ricostruito, l’indagato, a seguito di una richiesta estorsiva rivolta ai titolari dell’esercizio

rimasta inesaudita, avrebbe appiccato il fuoco alla saracinesca del locale, in tal modo procurando

successivamente a sé e ai suoi due figli un ingiusto profitto, consistente nella mancata corresponsione del

compenso dovuto al titolare per una serie di prestazioni lavorative da quest’ultimo eseguite.

L’uomo è stato riconosciuto in passato quale esponente di spicco della locale consorteria criminale denominata

“Cosa Nostra”, attiva tra i comuni di San Cataldo, Sommatino e i centri limitrofi, ed è già stato attinto dalla

misura di prevenzione patrimoniale della confisca, con conseguente acquisizione definitiva allo Stato di beni per

un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, condividendo il quadro indiziario

posto a fondamento della richiesta formulata dalla locale Procura della Repubblica – D.D.A. (fatta salva la

valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), ha quindi disposto l’applicazione della misura

della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, come previsto dalla

Costituzione, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.