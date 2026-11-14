Incendio a un negozio dopo il ‘no’ al pizzo: arrestato un esponente sancataldese di cosa nostra

I Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia
cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della
Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un soggetto di San Cataldo, ritenuto responsabile
dei reati di estorsione e danneggiamento a seguito da incendio, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.
L’indagine, condotta dai Carabinieri della Tenenza di San Cataldo (CL) sotto la direzione della Procura della
Repubblica di Caltanissetta – D.D.A., trae origine dal danneggiamento seguito da incendio commesso, nell’anno
2025, in danno di un’attività commerciale sita nel centro di San Cataldo.
Secondo quanto ricostruito, l’indagato, a seguito di una richiesta estorsiva rivolta ai titolari dell’esercizio
rimasta inesaudita, avrebbe appiccato il fuoco alla saracinesca del locale, in tal modo procurando
successivamente a sé e ai suoi due figli un ingiusto profitto, consistente nella mancata corresponsione del
compenso dovuto al titolare per una serie di prestazioni lavorative da quest’ultimo eseguite.
L’uomo è stato riconosciuto in passato quale esponente di spicco della locale consorteria criminale denominata
“Cosa Nostra”, attiva tra i comuni di San Cataldo, Sommatino e i centri limitrofi, ed è già stato attinto dalla
misura di prevenzione patrimoniale della confisca, con conseguente acquisizione definitiva allo Stato di beni per
un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, condividendo il quadro indiziario
posto a fondamento della richiesta formulata dalla locale Procura della Repubblica – D.D.A. (fatta salva la
valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), ha quindi disposto l’applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.
Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, come previsto dalla
Costituzione, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.